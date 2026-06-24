José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': "Julián Álvarez ha caído en una trampa"

Julián Álvarez ya ha hablado. Después de semanas de rumores sobre su futuro, el delantero argentino dejó clara su postura tras la victoria de Argentina por 2-0 frente a Austria. El atacante del Atlético de Madrid reconoció públicamente que quiere salir este verano y sus palabras han sido interpretadas como un mensaje directo al FC Barcelona.

El argentino fue preguntado por su situación y no escondió su deseo de cambiar de aires: "La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es un traspaso y quiero cumplir mi sueño", aseguró en declaraciones a ESPN.

Aunque en ningún momento mencionó al Barça, en el entorno del mercado nadie tiene dudas sobre el destino al que se refiere. El conjunto azulgrana lleva meses siguiendo de cerca al delantero y Deco lo considera una de las prioridades para reforzar el ataque de cara al futuro.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las palabras de Julián llegan en un momento delicado para el Atlético de Madrid. El club rojiblanco siempre ha mantenido una postura firme respecto a su estrella y no contempla facilitar una salida que considera estratégica para el proyecto deportivo de Diego Simeone.

José Luis Sánchez se pronunció en 'El Chiringuito' sobre el tema y se mostró muy crítico con el movimiento realizado por el futbolista. El periodista considera que el delantero ha dado un paso demasiado arriesgado sin tener garantizada una solución a corto plazo.

"Julián Álvarez se ha tirado a una piscina sin agua", afirmó de forma contundente. Según explicó, el problema para el argentino es que nadie puede asegurarle que el Barcelona vaya a cerrar la operación si el Atlético de Madrid mantiene su negativa a negociar.

El periodista insistió en que, por muchas conversaciones, reuniones o acuerdos que puedan existir entre el jugador y el club azulgrana, todo sigue dependiendo de la postura del club rojiblanco: "Si el Atlético de Madrid no le vende al Barcelona, esto es tirarse a una piscina sin agua".

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El colaborador advirtió de las consecuencias que podría tener esta situación para el delantero: "Si el Atlético de Madrid es inamovible, Julián Álvarez ha caído en una trampa en la que se ha tirado y se ha lanzado a una piscina en la que el FC Barcelona estaba esperándole otra vez sin el dinero que requiere el club vendedor. Julián va a quedar en evidencia con estas declaraciones".