José Álvarez incendia El Chiringuito: "El Atleti será el que ofrecerá a Julián al Barça en enero"

El mercado ya ha terminado, pero el nombre de Julián Álvarez sigue marcando la actualidad deportiva. Las palabras de José Álvarez en El Chiringuito han reactivado un escenario explosivo: el Barça tendría Fair Play para ficharlo y el Atlético podría verse obligado a ofrecerlo en enero ante una situación que, según el entorno del jugador, es ya insostenible.

El periodista aseguró en directo que el club azulgrana maneja cerca de 60 millones de Fair Play, una cifra suficiente para afrontar la operación en el mercado de invierno. Según su información, el Barça conoce perfectamente este margen y lo considera clave para estar preparado si el escenario se acelera.

Un mensaje decisivo desde el entorno del jugador

El periodista explicó que esta misma mañana recibió un mensaje "muy claro" procedente del entorno de Julián Álvarez. La idea que transmiten es contundente: "Julián no quiere jugar más allí. La situación será insostenible de aquí a enero. El entorno de Julián cree que el Atleti será el que ofrecerá a Julián al Barça en enero".

Según esa versión, el Atlético de Madrid podría verse obligado a llamar al Barça y preguntar: "¿Lo queréis?" La presión ambiental, los pitos semanales y el desgaste emocional del futbolista habrían llevado la situación a un punto límite.

Un Atlético acorralado por el contexto

José Álvarez insistió en que cada semana el jugador será pitado, y que no tendrá ganas de seguir en el Atlético, lo que podría empujar al club rojiblanco a venderlo para poder acometer sus propios fichajes. El periodista incluso deslizó que "de aquí a enero, ojo a que el Atlético no sea el que coja el teléfono", porque la situación, según él, "es insostenible".

Otro elemento relevante del relato de José Álvarez es la aparición de “nuevos protagonistas en acción”, personas con vínculos en ambos clubes y que podrían influir en el desarrollo de la operación.Tanto el Barça como el Atlético, según el periodista, conocen perfectamente este escenario.

Ni con el mercado cerrado se apaga el ruido alrededor de Julián Álvarez. La posibilidad de que el Barça aproveche su margen de Fair Play y que el Atlético se vea obligado a mover ficha mantiene viva una historia que, según José Álvarez, solo acaba de empezar.