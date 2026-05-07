Johnny Cardoso se rompe y peligra el Mundial

La temporada 2025/26 para Johnny Cardoso parece haber llegado a su fin. El centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid se retiró del entrenamiento de este jueves con visibles gestos de dolor, incapaz de completar la sesión y abandonando la ciudad deportiva acompañado por el doctor rojiblanco Óscar Celada. Tras someterse a diversas pruebas médicas a lo largo de la mañana, el club 'colchonero' confirmó el alcance de la lesión mediante un comunicado oficial: Cardoso sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho.

Este contratiempo llega en un momento especialmente delicado para el futbolista, aunque también en una fase de la temporada en la que el Atlético ya ha perdido todos sus objetivos deportivos. Eliminado en semifinales de la Champions League frente al Arsenal y completamente descolgado en LaLiga -a 25 puntos del FC Barcelona-, el conjunto de Diego Simeone afronta un tramo final de curso intrascendente.

Aunque el parte médico no especifica un tiempo exacto de recuperación, este tipo de lesiones suele requerir entre seis y ocho semanas de baja. Un plazo que prácticamente deja al '5' rojiblanco fuera de lo que resta de temporada con el Atlético y que, además, pone en serio riesgo su presencia en el Mundial.

A tan solo 35 días para el inicio de la Copa del Mundo, la presencia de Johnny queda en el aire. El internacional con Estados Unidos es una de las caras visibles de la selección dirigida por Mauricio Pochettino, junto a Christian Pulisic o Weston McKennie, entre otros. Su posible ausencia supondría un golpe durísimo para una selección norteamericana que afronta el torneo con una ilusión especial, teniendo en cuenta que Estados Unidos será una de las sedes del campeonato junto a México y Canadá.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos / EFE / Francisco Guasco

La lesión representa otro duro revés en una primera campaña irregular de Cardoso como rojiblanco, marcada constantemente por los problemas físicos. El mediocentro de 24 años ya sufrió a principios de temporada otro esguince de tobillo que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante más de un mes.

Sin embargo, cuando ha estado sano, ha demostrado ser uno de los fijos para el 'Cholo' Simeone. De hecho, el técnico argentino encontró en él una pieza muy útil para equilibrar el centro del campo. Su capacidad para actuar como pivote defensivo permitió liberar a Koke de tareas más destructivas, dándole mayor margen para participar en la construcción ofensiva y en la circulación de balón.

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso celebra su gol / Juanjo Martín / EFE

Esta temporada, el exfutbolista del Real Betis ha disputado 1.715 minutos repartidos en 30 encuentros oficiales, convirtiéndose en el decimosexto jugador más utilizado por el 'Cholo'. Su baja se suma ahora a las ya confirmadas de Pablo Barrios y Nico González, aumentando los problemas del Atlético en la medular para este cierre de campaña. Además, Julián Álvarez se volvió a resentir en el Emirates de su lesión de tobillo y sigue siendo duda para los próximos compromisos ligueros.