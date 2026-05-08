MERCADO DE FICHAJES
João Gomes, al caer: Mateu Alemany avanza por el primer fichaje de Simeone
El club rojiblanco está muy cerca de cerrar el traspaso del centrocampista brasileño: el Wolves le tasa en 40 millones de euros más variables
El Atlético de Madrid volvió a quedarse en blanco. El último trofeo que sumó a sus vitrinas fue la Liga 2020/21, con futbolistas como Luis Suárez, Savic, Vrsaljko, Carrasco, Diego Costa o Joao Félix. De aquella plantilla solo quedan Koke, Marcos Llorente, Giménez y Oblak. Cinco años sin saborear un título: perdió la Copa del Rey en la tanda de penaltis y murió en la orilla en el norte de Londres.
La planificación de la 26/27 lleva semanas cociéndose en los despachos. En la búsqueda de músculo para la medular, Éderson, de la Atalanta, era el elegido. Las negociaciones, sin embargo, se bloquearon y la prioridad de Mateu Alemany, Director de Fútbol Profesional Masculino, pasó a ser João Gomes.
De hecho, tal y como avanza 'TalkSport', su fichaje está a punto de caramelo. La idea de la entidad madrileña es cerrar su incorporación antes del término de la presente temporada y el inicio del Mundial. Es una de las perlas de un Wolverhampton Wanderers ya descendido y que le tasa en 40 millones de euros más variables.
Codiciado
El brasileño está encantado de vestir la elástica rojiblanca. Aporta 'AS' que el contrato será de larga duración: cinco años, hasta 2031. Se le vislumbra, junto a Pablo Barrios, Marc Pubill, Álex Baena, Giuliano Simeone y Julián Alvarez, como uno de los pilares del proyecto colchonero.
Ha sido una temporada para olvidar para João. El descenso de los Wolves era cuestión de tiempo. Aun así, el mediocampista es uno de los futbolistas más codiciados del mercado y era objeto de interés de colosos como Manchester United, Arsenal, Nápoles o Juventus.
Vayamos al grano. La pregunta que muchos se estarán haciendo es: ¿qué clase de jugador es João Gomes? Nacido en Rio de Janeiro en 2001 (25 años), llegó al Molineux en 2023 procedente del Flamengo. Es un mediocentro muy completo: capaz de destruir juego rival y repartir juego. Contundente al corte, gana muchos duelos y roba gran cantidad de balones. También tiene buen pie para participar en salida y superar líneas en conducción.
Será el primero de muchos. En el Atleti no se andan con tonterías y se prevé un verano en los despachos con Mateu Alemany a la cabeza: un central y un lateral izquierdo - Maxi Araújo o Cucurella -, un mediapunta y un delantero son las posiciones a reforzar.
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