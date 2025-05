Joao Félix se olvida del Atlético: "Barça, Madrid y Milan son la élite"

Joao Félix no acaba de cuajar en el Milan. El 'Menino' no despega, sus minutos son cada vez más escasos y la afición milanista ya ha perdido el encanto de los primeros días, cuando se presentó en sociedad con un gol frente a la Roma en su estreno con la clásica 'rossonera'.

Desapercibido en abril

El portugués no ha sido titular en el mes de abril en los seis encuentros que han disputado los lombardos, entre Serie A y Coppa. Sérgio Conceição le ha utilizado como revulsivo y su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado en los 44 minutos que ha estado sobre el césped. A pesar de todo, Joao Félix no arroja la toalla y continúa trabajando para ganarse un puesto en el once de su compatriota. En una entrevista concedida en 'La Gazzetta dello Sport', el luso reconoce que está dando el máximo por el equipo y confía en que la oportunidad le acabe llegando: "Siempre hago lo necesario para el equipo. Estoy aquí para dar lo mejor de mí, ya sea jugando en defensa, en el mediocampo o en ataque. Entreno al máximo e intento estar listo cuando el entrenador me necesite".

Joao Félix finalizará su cesión con el Milan y regresará al Chelsea / X

El luso no se arrepiente de haber firmado por el Milan. Al contrario. Confirma que cuando recibió la oferta milanista ordenó a Jorge Mendes, su representante, que cerrara el trato de forma inmediata. "Antes de recibir la oferta, veía los partidos del Milan y pensaba que me habría gustado jugar con esa camiseta. Cuando llegó la oferta, todo se volvió muy fácil. Le dije a Jorge Mendes que hiciera todo lo posible para cerrar el trato. Y salió bien", apuntaba el ex de Benfica, Atlético, Barça y Chelsea.

En la élite mundial

Joao Félix señaló al Milan como uno de los clubes más importantes del mundo, junto a Barça y Real Madrid, obviando su pasado colchonero, y aseguró que vestir la 'rossonera' "es diferente. Cuando el Milan te quiere, es difícil decir que no".

Winsportstv

El delantero portugués, pese a no atravesar su mejor momento deportivo, está muy contento a las órdenes de Conceição, al que ya conocía personalmente antes de aterrizar en Italia. "Nuestra relación es normal. La típica entrenador-jugador. Lo conocía a nivel personal y como técnico", indicó. Antes de deshacerse en elogios hacia su compañero Rafael Leão, al que considera uno de los mejores futbolistas del mundo: "Rafa es un jugador increíble. Además de ser una persona fantástica, es un compañero que me ayuda mucho. Es importante tener a alguien como él en el equipo porque siempre es positivo dentro y fuera del campo. Y cuando se enfrenta a los rivales con el balón en los pies, es un espectáculo. Lo conocí en la selección juvenil de Portugal, cuando a veces jugábamos entre nosotros, y luego en las convocatorias de la selección absoluta. Sigue creciendo y mejorando".