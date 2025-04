Javi Muñoz baja al Atlético del tren de la Liga

Nuevo día de la marmota para el Atlético de Madrid en Gran Canaria. Sin arriesgar lo más mínimo ni proponer más que lo justo ante un equipo que se juega la vida en la zona roja de la tabla, los de Simeone demostraron una vez más que, a día de hoy, no son unos serios candidatos al título liguero. Dos antológicas paradas de Horkas en las dos únicas aproximaciones de los colchoneros en todo el partido bastaron a Las Palmas para llegar vivo al descuento, donde un rocambolesco tanto de Javi Muñoz bajó definitivamente al Atlético del tren de LaLiga (1-0).

Había mucho por decidir este sábado en el estadio Gran Canaria, aunque también pocas ganas de arriesgar lo más mínimo para conseguir los objetivos marcados. Si Las Palmas tenía un duelo clave en pos de su lucha por la salvación, el Atlético buscaba una última bala para apurar sus opciones al campeonato liguero. Un disparate, quizás, aunque la plantilla de Simeone está confeccionada para ello.

Un Atlético de mal en peor

La presión no pareció afectar a los colchoneros, que salieron dormidos en Gran Canaria y no se despertaron durante el resto del partido. Los primeros minutos fueron de dominio de Las Palmas, aunque un atisbo de reacción se asomó entre los jugadores del Atlético en los instantes finales de la primera mitad. Fue entonces cuando se engrandeció la figura del guardameta Horkas, que realizó dos paradas antológicas -una a Julián Álvarez a bocajarro, otra al cabezazo picado de Sorloth- para mantener el empate a cero en el marcador.

El portero croata cerraba las puertas de la victoria a los colchoneros, aunque se esperaba un paso adelante del Atlético en la segunda mitad con el paso de los minutos. No solamente no se produjo, sino que los de Simeone ni siquiera tuvieron la más mínima oportunidad de batir la portería rival. Ante un equipo que se está jugando la vida en la máxima categoría, los colchoneros volvieron a no estar a la altura sobre el terreno de juego.

Cuando todo parecía encaminado al empate final, una rocambolesca jugada defendida por Jaime Mata era rematada tras una llegada desde segunda línea por Javi Muñoz (1-0). El tanto, primero anulado pero ratificado por el VAR a posterior, terminó por hundir al Atlético, que se baja del tren de LaLiga y que sirve a Las Palmas para salir del descenso en un triunfo de pura fe.