Inquietud con Marcos Llorente

Marcos Llorente es humano. Tras superar la barrera de los 30 partidos consecutivos jugando cada minuto... su físico privilegiado dijo basta en el Coliseum. No habían transcurrido ni los primeros quince minutos de partido cuando se tiró al suelo y pidió el cambio. Entró Antoine Griezmann en su lugar y creció la preocupación en el Atlético de Madrid.

Las pruebas médicas a las que se sometió el polivalente futbolista confirmaron que "sufre una lesión muscular en el muslo" y "realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

Duda ante el Barça

A cualquier entrenador le encantaría contar con un futbolista como Llorente. Sinónimo de garantía, es uno de los hombres de confianza de un Diego Pablo Simeone que tendrá que prescindir de sus servicios en un tramo de curso intenso en cuanto a calendario se refiere.

El calendario del Atlético hasta final de año Inter de Milán 26/11 (Local)

Real Oviedo 29/11 (Local)

FC Barcelona 2/12 (Visitante)

2/12 (Visitante) Athletic Club 6/12 (Visitante)

PSV 9/12 (Visitante)

Valencia 13/12 (Local)

1/16 Copa del Rey 18/12 (Visitante)

Girona 21/12 (Visitante)

Marcos, indiscutible en el esquema del Cholo, pidió el cambio en el minuto 14 del Getafe-Atlético de Madrid y padece una lesión muscular que le hará causar baja este miércoles para recibir al Inter de Milán en el Metropolitano y, salvo recuperación milagrosa, será seria duda en la visita del Real Oviedo o ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Giuliano, al margen

La banda derecha del Atlético está, ahora mismo, fuera de combate. Giuliano no llegó al derbi y se ejercitó al margen junto con un Jan Oblak que tampoco jugó ante el Getafe debido al golpe que sufrió en la rodilla derecha con su selección contra Kosovo. Pese a estar todavía en duda, se les espera a ambos para recibir al Inter en el Metropolitano.