Noche importante en la parroquia colchonera. El Atlético de Madrid disputará unas nuevas semifinales de la Champions League tras eliminar al FC Barcelona y esta noche se verá las caras contra el Arsenal, uno de los equipos más en forma del año, en el Riyadh Air Metropolitano. En una hipotética final, pelearía por el ansiado trofeo frente al vencedor del Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain.

Uno de los nombres propios de la eliminatoria es Marcos Llorente, ya que está atravesando un gran momento, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, aunque también está en el punto de mira de los medios ingleses por su estilo de vida.

El medio inglés 'The Telegraph' se han hecho eco de todos los comentarios que ha ido realizando sobre el impacto de la luz y sus teorías conspiranoicas, y han definido al futbolista como "una mayor amenaza para la salud pública que para el Arsenal", considerándolo "el enemigo de las autoridades sanitarias".

Asimismo, han respaldado sus argumentos citando declaraciones de personalidades relevantes como Javier Padilla, actual Secretario de Estado de Sanidad, así como de otros integrantes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, quienes señalaron que el jugador del Atlético de Madrid difunde "informaciones engañosas preocupantes".

Marcos Llorente contra el FC Barcelona / Siu Wu / EFE

Desde Reino Unido no dan crédito, especialmente sobre sus teorías con la luz y la protección solar. Hace pocos días, el futbolista del Atlético de Madrid expresó en una publicación de Instagram que "si crees que el cáncer de piel es causado por la exposición al sol, eres el rey de la ignorancia".

Además, 'The Telegraph' ha recopilado las declaraciones de Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, que realizó al medio 'Infobae'.

Marcos Llorente disfrazado de crema solar / Sport

En la entrevista, la experta expuso que "desde hace décadas se sabe, gracias a estudios epidemiológicos, que el daño que las quemaduras solares producen en las células de la piel aumenta el riesgo de melanoma y otros tipos de cáncer".

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"Marcos Llorente intentará demostrar por qué su singular enfoque fuera del campo lo convierte en un futbolista único dentro de él", apunta desde Inglaterra.