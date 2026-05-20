La inédita respuesta de Marcos Llorente sobre si ficharía para el Atlético de Madrid a Lamine Yamal o a Kylian Mbappé

Marcos Llorente es uno de los futbolistas más destacados del Atlético de Madrid, siendo una de las piezas fijas del Cholo Simeone. El centrocampista no solo marca tendencia sobre el terreno de juego, sino que también es muy popular por sus opiniones sobre el estilo de vida que considera recomendable, defendiendo una rutina poco habitual para la mayoría de los ciudadanos españoles.

Ayer, el futbolista del Atlético de Madrid acudió a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para hablar sobre sus rutinas, pero también quiso abrirse en canal para explicar el desgaste que hay siendo jugador profesional, entre otros temas que trató en el plató de televisión de Atresmedia.

Respecto a la temporada del conjunto colchonero, el mediocentro español reconoció que ha sido una campaña larga, en la que han llegado a la final de la Copa del Rey y a las semifinales de la Champions League, quedándose a las puertas de la final: "Es muy difícil llegar a una final de Champions o ganarla. Cuanto más lejos llegas, más aprende".

El '14' del Atlético de Madrid reveló cómo gestiona las derrotas: "Llego a casa, veo a mi hija y ciao". Fue una confesión que llamó la atención del presentador valenciano, ya que el jugador pasó página con rapidez, algo que a menudo les cuesta muchísimo a los futbolistas de primer nivel.

Marcos Llorente durante un partido contra el Elche / EFE

En un momento dado de la entrevista, el futbolista quiso alzar la voz contra las importantes consecuencias físicas que existen, especialmente con un calendario tan ajustado. "Forzamos mucho, mira las lesiones que hay. Vas al límite", señaló en 'El Hormiguero'.

Hace un tiempo, Llorente ya desveló que no se imagina jugando al fútbol a cierta edad y en el programa de Motos volvió a dejarlo claro: "No creo que me compense. Llegará un punto en el que no necesito ganar más dinero ni más éxito profesional".

Marcos Llorente, en 'El Hormiguero' / Archivo

Con la polémica que hay en el Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni, Motos se interesó por saber si pasa lo mismo en el vestuario del Atlético de Madrid. El jugador reconoció que los rifirrafes entre compañeros son habituales, pero que nunca ha habido peleas graves.

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El presentador valenciano también le cuestionó a quién ficharía entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal si el presidente Enrique Cerezo le diera a elegir. El del Atlético de Madrid no se lo pensó un instante: "A ninguno".