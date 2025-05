Incógnita Ángel Correa

Saltaron las alarmas en el Metropolitano. El nombre de Ángel Correa está en boca de todos desde hace unos días tras conocerse la información de que el delantero argentino podría abandonar el Atlético de Madrid el próximo verano. Un ‘adiós’ que va a doler a más de uno.

El mejor revulsivo de los últimos años del Atlético, con 463 partidos, 87 goles y 62 asistencias, podría poner fin a una década defendiendo los colores rojiblancos. Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, aseguró que el atacante argentino está a punto de cerrar su traspaso al club mexicano Tigres UANL por seis millones de euros.

Rubén Uría, periodista que sigue toda la actualidad del Atlético de Madrid, desmintió en su canal de Twitch las últimas informaciones que daban por hecho el 'adiós' del argentino. "Angelito Correa no está vendido. Nadie del Atlético de Madrid ha hablado en las últimas horas con Tigres" informaba Uría mientras hacía hincapié en que "no hay ningún acuerdo y no hay nada firmado". Por lo que, por el momento, el futuro de Ángel Correa es una gran incógnita.

Lo que sí es una realidad es que Tigres sigue de cerca al argentino, tal y como confirmó hace unos días Mauricio Culebro, director deportivo del club mexicano. “Es una opción, entre muchas que tenemos. Es un gran jugador, es uno que todo el mundo quisiera tener; pero también hay otros", explicó Culebro. El director técnico confirmó que todavía no hay nada decidido: "Estamos esperando y dando los tiempos para que el torneo termine y ahí poder tomar la decisión final”.

¿El último 'adiós'?

No es la primera vez que se habla de una posible salida de Correa. En enero de 2024 estuvo cerca de marcharse a Arabia Saudí, pero finalmente el 'Cholo' lo convenció para que se quedara.

La incertidumbre volvió a escena a finales del mes de abril, cuando el jugador publicó en sus redes sociales un enigmático mensaje con sabor a despedida. "Al final, lo único que importa no es lo que tuviste sino lo que viviste".

El cariño de Simeone

En la rueda de prensa previa al partido frente a Osasuna, Simeone fue preguntado por la posible salida de 'Angelito'. El técnico aseguró que "año tras año siempre tenemos charlas con los futbolistas en el final de temporada que se pueden quedar o se pueden ir” y añadió que, en el caso de Correa, han hablado "casi siempre" al final de cada campaña en los últimos años.

El 'Cholo' comentó que, en esas charlas, el cuerpo técnico explica al jugador el lugar que tiene dentro del equipo. "Seguiremos de la misma manera, de la mano del club buscando lo que necesitamos para la temporada que viene”, continuó.

Para terminar, Simeone quiso dedicarle unas palabras de cariño al jugador: “Desde lo futbolístico, es un jugador que siempre nos ha dado muchísimo. Como persona, un afecto que excede lo deportivo". "Siempre, si se queda o se va, que sea lo mejor para él”, concluyó.

Todos coinciden en que su nombre no es casualidad. El Ángel de la guarda del Atlético podría estar escribiendo sus últimos capítulos en el Metropolitano. Una historia que comenzó en 2015 y que, por el momento, no ha puesto el punto final. Todo puede pasar.