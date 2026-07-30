Impacto millonario de Kang-in Lee en el Atlético

En el Atlético de Madrid continúan trabajando, con Mateu Alemany a la cabeza, para construir un equipo capaz de pelear por todos los títulos hasta final de temporada. En ese sentido, una de las grandes incorporaciones que ya ha realizado el club rojiblanco es Kang-in Lee, que llegó procedente del PSG a cambio de una cantidad cercana a los 40 millones de euros.

Pero, más allá de lo que puede aportar en lo deportivo, la llegada de Kang-in Lee también está sirviendo al Atlético de Madrid para potenciar su crecimiento comercial en mercados clave como Asia y Estados Unidos. Y es que, incluso antes de debutar con la camiseta rojiblanca, ya está demostrando que su fichaje también tiene un enorme valor fuera del terreno de juego.

Los primeros datos comerciales reflejan un fenómeno sin precedentes en la historia reciente del Atlético. Según informó 'MARCA', Kang-in Lee se ha convertido en el fichaje rojiblanco que más camisetas ha vendido antes de disputar su primer partido oficial con el club. Ni incorporaciones de gran repercusión mediática como la de Julián Álvarez habían generado una respuesta tan inmediata entre la afición y los seguidores internacionales del conjunto madrileño.

Ese espectacular arranque en la venta de merchandising tiene una traducción directa en la cuenta de resultados del Atlético. El impacto de Kang se explica, en buena parte, por la dimensión de su figura en Corea del Sur. El anuncio oficial de su fichaje fue todo un acontecimiento en el país, con imágenes del jugador proyectadas en algunos de los edificios más emblemáticos de Seúl, una puesta en escena que evidenció la enorme expectación generada por su regreso a LaLiga.

Sin embargo, el fenómeno trasciende las fronteras surcoreanas. Estados Unidos también se ha convertido en uno de los mercados donde más ha crecido el interés por el Atlético desde que se confirmó la operación. La importante comunidad surcoreana residente en el país norteamericano (la mayor fuera de Corea, con alrededor de dos millones de personas) ha impulsado las ventas de camisetas y otros productos del club.

Kang-in Lee será nuevo jugador del Atlético de Madrid / YOAN VALAT

Y el Atlético de Madrid entiende que el efecto Kang-in Lee todavía no ha alcanzado su techo. El próximo 5 de agosto, la expedición rojiblanca viajará a Corea del Sur para disputar un amistoso frente al Manchester City en una gira que servirá para estrechar lazos con uno de los mercados estratégicos de la entidad.

De acuerdo con la información de 'MARCA', durante esa visita, el club rojiblanco inaugurará una nueva Casa del Atleti en territorio surcoreano, siguiendo el modelo que ya puso en marcha recientemente en ciudades como Los Ángeles, durante el Mundial de Clubes, o Miami con motivo del derbi madrileño. El espacio contará con tienda oficial, actividades para aficionados y diferentes eventos organizados alrededor del equipo, además de la emisión del encuentro frente al conjunto inglés.

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Con Kang-in Lee como gran embajador, el Atlético busca consolidar su marca en Asia y ampliar su presencia internacional. Un fichaje pensado para elevar el nivel competitivo del equipo, pero que ya está demostrando ser también una importante inversión desde el punto de vista económico.