Ignasi, padre de Marc Pubill, sobre sus inicios en el fútbol: "Cuando su madre me dijo que lo iba a apuntar a futbol dije: 'pero qué hace este niño jugando a futbol si es super patoso' pero la primera vez que lo vi jugar le vi algo diferente"

Marc Pubill creció en un entorno familiar muy presente, siempre rodeado de actividad y con el balón como compañero inseparable. No era un niño de consola: prefería la plaza, los partidos improvisados y las horas de juego sin reloj.

Ignasi Pubill, en un reportaje de Marca llamado 'Forjados', cuenta que cuando su mujer decidió inscribir a Marc en un equipo él, su padre, dudó: "Cuando su madre me dijo que lo iba a apuntar a futbol dije: 'pero qué hace este niño jugando a futbol si es super patoso' pero la primera vez que lo vi jugar le vi algo diferente". Pero aquella percepción se desmoronó el día que lo vio competir con seis años: aquel niño tenía una energía distinta, una forma de interpretar el juego que llamaba la atención.

Su círculo de amistades también marcó la etapa. Marc y su mejor amigo eran intensos, temperamentales, y las discusiones eran casi diarias. Las madres recordaban cómo, al recogerlos del colegio, los encontraban enfrascados en alguna disputa. Pubill empezó a jugar con cinco años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Nacho. Era tan pequeño que, en una ocasión, agotado, se quedó dormido en el regazo de una madre mientras los demás seguían entrenando.

Un talento que se afina

Con el paso del tiempo, Pubill confirmó que aquella intensidad inicial no era casual. Desarrolló unas condiciones físicas sólidas, una técnica en evolución y una mentalidad sorprendentemente madura. Preguntaba sin descanso, quería entender cómo mejorar, cuidaba la alimentación y la preparación física. Todo lo que rodeaba el rendimiento deportivo le importaba.

Marc Pubill de pequeño / Archivo

Se movía con soltura, tenía margen de crecimiento y una ambición que a veces había que contener. "Nunca tenía suficiente", recuerdan sus entrenadores, que debían ajustar las cargas para evitar sobreesfuerzos en plena etapa de formación.

El golpe inesperado

La progresión de Pubill sufrió un frenazo brusco. En un entrenamiento de categoría cadete, nada le salía. Se sintió fuera de lugar, desconectado de sí mismo. Su padre intentó reconducirlo: "Cuando estás tranquilo y feliz, eres especial. Puedes ser uno de los mejores defensas del mundo, pero tienes que volver a creer en ti".

El entorno vivió aquella etapa con angustia. "Era difícil entender qué había pasado, de jugar en el Espanyol y que lo quisieran Barcelona y Real Madrid… a no quererlo nadie". La familia temía que se perdiera. Fueron momentos durísimos, solo él sabe lo que sintió.

23 August 2026, Spain, Madrid: Atletico de Madrid's Marc Pubill (R) celebrates scoring his side's first goal with teammate Giuliano Simeone during the Spanish Primera Division soccer match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA;LaLiga;soccer;football;sports;Spain Primera Division - Atletico Madrid vs Villarreal CF; / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Durante la pandemia, llegaron incluso a colarse en un campo de Manresa para entrenar antes de su llegada al Levante. Tuvieron que huir de la policía en alguna ocasión. La familia confiaba en él, y él recuperó el disfrute del juego.

Los Juegos Olímpicos

La convocatoria de Pubill para la selección olímpica en 2024 fue un punto de inflexión. Su familia, muy vinculada al deporte acuático, vivía los Juegos como el escenario más grande posible. Verlo competir ya era un sueño; verlo ganar el oro, una eternidad. "Un campeón olímpico es eterno", afirma su padre, que aún conserva la ropa supersticiosa que llevó durante todo el torneo.

Los momentos más felices de Marc están ligados a aquel oro y a su debut en Primera División. Todo lo que había sufrido hacía que cada paso tuviera un valor inmenso.

El salto definitivo: Primera, Atlético y el Mundial

Debutar en Primera, fichar por un club de la élite como el Atlético de Madrid, jugar Champions… todo eso es enorme. Pero un Mundial es otra dimensión. Ser uno de los 26 elegidos para representar a tu país es el sueño absoluto.

Marc Pubill con la copa del mundial / Instagram @markus_pubill27

La familia lo tenía claro y, entre bromas, le repetían: "Marc, tráela para casa". Confiaban en él y en aquella selección unida, ambiciosa, con hambre de historia. "Serán jugadores que recordaríamos toda la vida".