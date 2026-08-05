Ignasi, padre de Marc Pubill: "Era difícil de entender qué había pasado, de jugar en el Espanyol y que le quisieran Barcelona y Real Madrid... a no quererlo a nadie"

Marc Pubill, jugador del Atlético de Madrid y recientemente campeón del mundo con la selección española, creció feliz, siempre rodeado de su familia y con una pelota enganchada a los pies. No era de videojuegos, era de calle, de plaza, de horas interminables jugando. Cuando su madre decidió apuntarlo a fútbol, su padre dudó: lo veía "patoso", pero al verlo jugar con seis años, detectó algo distinto: no calidad, sino una intensidad especial.

Las amistades también marcaron esa etapa. Marc y sus amigos tenían carácter fuerte y de pequeños se peleaban a menudo. Las madres recordaban cómo, cada día al recogerlos del colegio, los encontraban discutiendo. Pubill empezó a jugar con cinco años, siguiendo los pasos de Nacho, su hermano mayor. Era tan pequeño que, un día, agotado, se quedó dormido en el regazo de una madre mientras los demás entrenaban.

Con el tiempo, Marc demostró que tenía algo diferente. Buenas condiciones físicas y técnicas, una mentalidad muy desarrollada para su edad y una predisposición absoluta a aprender. Preguntaba constantemente cómo mejorar, cuidaba la nutrición, la preparación física y todo aquello que rodea el rendimiento de un deportista de élite.

No era especialmente alto, pero su padre, fuerte y corpulento, hacía pensar que él también podía desarrollar una gran potencia. Se movía bien, tenía margen de crecimiento y una ambición que a veces había que frenar. "Nunca tenía suficiente", recuerdan sus entrenadores. Ajustar la dosis adecuada era clave para evitar sobrecargas en plena etapa de desarrollo.

La caída: del sueño a la nada

Un día en un entrenamiento, ya de cadete, no le salía nada. Se sentía fuera de lugar. Su padre le dijo: "Cuando estás tranquilo y feliz, eres especial. Puedes ser uno de los mejores defensas del mundo, pero tienes que volver a creer en ti".

Su entorno lo vivió con angustia. "Era difícil entender qué había pasado, de jugar en el Espanyol y que lo quisieran Barcelona y Real Madrid… a no quererlo nadie." La familia temía perderlo. Fueron momentos durísimos, solo él sabe lo que sintió.

Durante la pandemia, se colaron en un campo de Manresa para entrenar antes de su llegada al Levante. Incluso tuvieron que huir de la policía. La familia creía en él, y él volvió a disfrutar.

Los Juegos Olímpicos: el inicio de la eternidad

La convocatoria de Marc en la selección olímpica en 2024 fue un punto de inflexión. Su familia, vinculada al deporte acuático, vivía los Juegos como el mayor escenario posible. Verlo competir ya era un sueño; verlo ganar el oro, una eternidad. "Un campeón olímpico es eterno", dice su padre, que aún conserva la ropa supersticiosa que llevó durante todo el torneo.

Los momentos más felices de Marc están ligados a aquel oro y a su debut en Primera División. Todo lo que había sufrido hacía que cada paso tuviera un valor inmenso.

Debutar en Primera, fichar por uno de los mejores clubs de la liga española como el Atlético, jugar Champions… todo eso es enorme. Pero un Mundial es una meta gigantesca. Representar a tu país, ser uno de los 26 elegidos, es el sueño definitivo.

La familia lo tenía claro y constantemente bromeaban diciéndole: "Marc, tráela para casa". Confiaban en él y en la selección, un grupo unido, con hambre de historia. "Serán jugadores que recordaríamos toda la vida."

El mensaje final con el que cierra el vídeo su familia es contundente: no importa que te rechacen, que no confíen en ti. Si tu familia y tus amigos sí lo hacen, y tú nunca dejas de creer, todo es posible. Esa mentalidad ha llevado a Marc Pubill a ser vital en el Atlético y a disputar y ganar su primer Mundial con la selección española.