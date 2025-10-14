Ignacio Rodríguez, comandante de un avión Airbus A320, responde contundentemente a Marcos Llorente: "Ni fumigamos ni la Tierra es plana"

"No digo que no estén echando mierda a posta, que no lo sé. Yo digo que antes no veía esos cielos... Me gustaría saber por qué se quedan las estelas. Hay países que ya han dicho que eso es para el cambio climático", afirmaba Marcos Llorente en una controvertida entrevista con la 'Cadena COPE' desde la concentración de la Selección Española.

El centrocampista del Atlético de Madrid e internacional absoluto confesaba al periodista Juanma Castaño su particular estilo de vida, donde reconoció unos hábitos y unas prácticas diarias poco convencionales, que se extienden desde el uso de gafas con lentes amarillas en interiores a una dieta paleolítica.

Uno de los puntos polémicos de la conversación fueron las estelas de condensación que dejan los aviones comerciales al volar. El futbolista puso sobre la mesa la teoría conspiratoria de las 'chemtrails', que da a entender que las aeronaves rocían con agentes químicos o biológicos a la población con fines ocultos, de ahí esas marcas blancas que se ven en el cielo al paso de los vuelos.

Marcos Llorente y sus populares gafas amarillas / EFE

En SPORT hablamos con Ignacio Rodríguez, comandante de un Airbus A320 y divulgador en la plataforma 'X' de temas aeronáuticos en su perfil @IgnacioA320. Rodríguez, con más de 26.000 seguidores en la mencionada red social, responde a Marcos Llorente en las incógnitas vertidas por el futbolista. "Hay gente que se va creyendo teorías, las va aplicando y además habla con mucha seguridad. Llorente dice que antes no se veían tantas estelas, pero en realidad existen recopilaciones de fotos del pasado que le desmienten. Antes los aviones volaban más bajos y al ir más bajo no hay tantas posibilidades de que se produzcan estelas. Pero también las había en el pasado", afirma el piloto.

¿Qué son las estelas de condensación?

Ignacio Rodríguez explica de forma didáctica qué sucede en pleno vuelo y por qué los aviones dejan un reguero blanco a su paso, argumento al que se agarran algunos ciudadanos para difundir teorías irreales: "En la combustión del motor siempre se genera dióxido de carbono y vapor de agua. Hay veces que esos elementos se quedan en forma de estela o nube. Son pequeños cristalitos en el aire que a veces aparecen y a veces no. ¿Qué depende de esto? Pues la respuesta es la temperatura. A velocidad crucero, volamos a una altura entre los 33.000 pies y los 41.000 pies y nos encontramos temperaturas de menos de 50 grados".

El comandante prosigue aseverando que esa agua expulsada pasa "de vapor a cristal" muy rápidamente, especialmente si la humedad relativa es alta -por encima del 70%-. "Es entonces cuando se genera la estela, normalmente a 27.000 pies que es la media. Es verdad que antes los aviones volaban más bajos y es verdad que al ir más bajos, pues no hay tantas posibilidades de estela. Pero también las había en el pasado, pese a lo que diga Llorente", puntualiza Ignacio Rodríguez.

"Nos reímos de estas polémicas"

El comandante de Airbus A320 admite que, entre sus compañeros de profesión, estos temas les generan cierta hilaridad. Ni se fumiga a la población ni la Tierra es plana ni han divisado nunca ningún platillo volante. "Lo único que llevamos en los tanques es combustible, en el caso de los aviones uno denominado Jet Alfa 1. Este combustible pasa unos rigurosos controles de calidad y procede únicamente del queroseno. Ahora estamos usando unos tipo SAF, que son renovables, provenientes de aceite y más ecológicos. No se aplica ningún tipo de fumigación, como algunos sugieren. Entre los pilotos nos reímos mucho cuando la gente nos pregunta por extraterrestres, sobre si la Tierra es plana y todo este tema de las fumigaciones", concluye Ignacio Rodríguez.