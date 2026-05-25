La huella imborrable que deja Griezmann en España

Hay despedidas que duran toda la vida. Y eso es lo que pasó el 7 de mayo en el Metropolitano en uno de los homenajes más bonitos que se recuerdan. No parecía real, todavía quedaba uno. La última y nos vamos, pero ya no habrá más. Antoine Griezmann jugó su último partido vistiendo la rojiblanca dejando un legado imborrable en la historia de LaLiga.

En su último baile en España, el 'Cholo' no dudó en poner al 'Principito' de titular en La Cerámica. Con este partido, Antoine suma 564 partidos en la competición doméstica. Un número de leyenda para un jugador eterno.

En el rankig de los futbolistas con más partidos en LaLiga hay dos mitos de la competición en la primera posición. Con 622 enfrentamientos, Andoni Zubizarreta y Joaquín Sánchez lideran el podio. Según Transfermarkt, Zubizarreta se queda con la primera posición tras disputar 55.746 minutos sobre el verde, 13.630 más que Joaquín (42.116). Ambos tienen un largo recorrido en Primera División, jugando hasta en tres equipos distintos cada uno: 'Zubi' es una leyenda del FC Barcelona, pero también militó en el Athletic Club y en el Valencia, y Joaquín siempre será recordado como el capitán del Real Betis Balonpié, pero también defendió los colores del Valencia y del Málaga.

En el 'top 3' se encuentra otra leyenda de la competición doméstica: Raúl García. Con 609 partidos y 38.049 minutos jugando para Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic Club, el mediocentro anotó 111 tantos durante todos sus años como profesional.

Andoni Zubizarreta, Joaquín Sánchez y Rául García son los tres jugadores con más partidos en LaLiga / SPORT.es

Y al llegar a la cuarta posición, algo cambia. Antoine Griezmann se ha colado en los libros de historia de una de las competiciones más atractivas de Europa, siendo el cuarto jugador con más partidos de LaLiga y el extranjero con más encuentros disputados del torneo (564). Y esto no es algo que pueda conseguirlo cualquiera. De hecho, Leo Messi obtuvo ese récord durante mucho tiempo con 520 enfrentamientos. El astro argentino ocupa la posición número once del ránking global y la medalla de plata si se trata de extranjeros. El 'Principito' se quedó con el trono.

Griezmann llegó a España en 2005 para jugar en las categorías inferiores de la Real Sociedad hasta que, el 2 de septiembre de 2009, debutó oficialmente en un partido de Copa del Rey. Después de cinco temporadas de txuri urdin, diez de rojiblanco y dos de azulgrana, Antoine ha anotado un total de 205 goles y ha dado 100 asistencias.

Perform

17 años después de su debut en LaLiga, Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid y de los aficionados al fútbol. Porque cualquiera que ame este deporte echará de menos ver las obras de arte que aquel francés con alma madrileña dejaba a su paso mientras recorría los estadios de España (y también de Europa). Porque la historia de LaLiga ya le ha reservado un lugar entre sus páginas. Ahora sí: Hasta pronto, Antoine.