Hjulmand ya es colchonero: "Simeone ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atleti”

Morten Hjulmand es el primer fichaje que el Atlético de Madrid presenta este verano. Si bien la primera incorporación fue la de Grimaldo, el jugador sigue concentrado con la selección española, mientras que con el danés no ha habido problemas de este estilo al no haberse clasificado su país para el Mundial.

Hjulmand llega procedente del Sporting de Portugal y el Atlético ha pagado 40 millones más 5 en variables por su fichaje. Ahora, el centrocampista ya está en Madrid y, nada más llegar, ha querido dejar claro los motivos que le han llevado a escoger al club colchonero: "Para mí fue fácil tomar la decisión. Escuché que el club estaba interesado en mí, y por su historia en LaLiga y en el fútbol europeo, era una oportunidad muy atractiva".

Hjulmand ha destacado la competitividad y la pasión que muestran tanto los jugadores como los aficionados del Atlético de Madrid, y también ha querido elogiar al que será su nuevo técnico: "He hablado con Simeone y en la conversación que tuvimos ya he sentido su pasión y su ambición para la próxima temporada. Eso lo ha hecho incluso más interesante. Es un tipo muy simpático. He notado qué significa ser jugador del Atlético de Madrid. Esto fue por teléfono, en persona va a ser más fácil”.

En cuanto a sus objetivos en el club, el danés ha explicado que "Quiero demostrar mi personalidad y mi mentalidad. Soy un jugador exigente que está aquí para ganar. Quiero demostrar quién soy y creo que eso se verá desde el primer día".

Hjulmand se autodefine de la siguiente manera: "El equilibrio entre líneas es mi cualidad y es lo que quiero aportar al equipo. Puedo dar la libertad para que puedan brillar, regatear, marcar y rematar a los jugadores de delante. Y, en defensa, quiero aportar esa calma, que sea fácil la salida de balón, no encajar goles y mantener la portería a cero".

Morten Hjulmand: "El Atlético de Madrid es un club muy respetado en Europa y merece serlo" / Atlético de Madrid

El presidente Enrique Cerezo también ha tomado la palabra en la presentación del nuevo fichaje, al cual le ha dedicado las siguientes palabras: "Quiero destacar todo lo que has hecho para ser nuevo jugador del Atleti. Tu compromiso ha sido fundamental. El Atleti es pasión, esfuerzo, coraje y corazón. Y puedes estar seguro que todos nosotros y la gran afición rojiblanca siempre estará contigo para alcanzar los retos y los objetivos que tenemos por delante”.

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Su incorporación puede complicar la llegada de Nico González

Ha habido un detalle de la presentación de Hjulmand que no ha pasado desapercibido. El danés ha escogido el número 23 para su dorsal, el cual la temporada pasada llevó el argentino Nico González. El jugador estuvo cedido por la Juventus y tenía una opción de compra obligatoria por 32 millones de euros si jugaba más de 45 minutos en más del 60% de los partidos, cosa que no ocurrió. Aun así, el club turinés y el Atlético mantenían conversaciones para poder traspasar de forma definitiva a Nico, pero este gesto de Hjulmand puede significar la no llegada del jugador argentino, aunque esto ni mucho menos está confirmado.