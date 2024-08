La hipocresía del 'clan Dovbyk'

"No vimos en el Atlético de Madrid un proyecto serio para Artem..." Estas fueron las palabras de Oleksiy Lundovskyi, representante de Dovbyk, para justificar la ruptura de las negociaciones con el conjunto colchonero. Seguramente, lo que le faltó añadir, es que exigió unas condiciones económicas algo 'alocadas' que en Madrid no estuvieron dispuestos a abonar.

Finalmente, Dovbyk acabó en la Roma. Un movimiento que, a ojos de Lundovskyi, y por lo tanto los del jugador, sí que sería hacia un proyecto serio. Sin embargo, lo que no fue tan profesional fue la manera en la que confirmaron a la Serie A, antes que el propio Girona anunciase su salida o la Roma su llegada. Lo hicieron a través de un 'storie' del agente en sus redes sociales con la camiseta del jugador con los colores del cuadro 'giallorosso'.

Artem Dovbyk, con la camiseta de la Roma / @ASRoma

Elegir un proyecto por la cantidad económica que hay sobre la mesa no es ningún acto de hipocresía. De hecho, así lo reconoció el propio Lundovskyi. "Su oferta en términos económicos es significativamente inferior a las de otros clubes interesados en el pichichi de la Liga", admitió el agente de Dovbyk sobre la propuesta de los colchoneros. Sin embargo, asegurar que el proyecto deportivo de un club no es serio por no querer cumplir con unas exigencias económicas que consideran desmesuradas, sí lo es.

El Atlético demostró que Dovbyk no estaba por encima del club, y respondieron a su fichaje por la Roma con la firma de Alexander Sørloth, su máximo competidor por el Pichichi la pasada temporada, y con la llegada inminente de Julián Álvarez, uno de los mejores delanteros del Viejo Continente.

Alexander Sørloth nuevo jugador del Atlético de Madrid / EFE

Asegurar que un proyecto no es serio, cuando además, se ha apuntalado la defensa con uno de los mejores zagueros del campeonato, como Robin Le Normand, y cuando se piensa también en reforzar el centro del campo con futbolistas de equipos punteros de Europa, como el centrocampista del Chelsea, Conor Gallagher, o un gran talento de LaLiga, como Javi Guerra, del Valencia, es un indicativo precisamente contrario a lo que asegura el representante del futbolista.

El primer día de Le Normand y Sorloth en el Atleti / @Atleti

Es cierto que el proyecto que está construyendo la Roma es ilusionante, con futbolistas de mucho futuro como Matías Soulé y un entrenador de gusto por el buen fútbol, como Daniele De Rossi. Sin embargo, menospreciar a uno de los equipos más importantes de España, que está reforzándose con mucho criterio en el mercado para tratar de pelear la Liga con Barça y Real Madrid, es un acto de hipocresía bastante grande. Por lo menos, sin dejar que el balón dicte sentencia.