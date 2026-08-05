El Al-Hilal puede dinamitar la 'operación Grealish' en el Atlético de Madrid

Desde que The Sun desveló el posible interés del Atlético de Madrid en Jack Grealish, el extremo inglés se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de verano. A sus 30 años, el futbolista del Manchester City encara un momento clave de su carrera. Desde el triplete conquistado en Estambul, con la Champions League de la temporada 2022-23, su participación en el Etihad cayó de manera fulminante, hasta salir cedido este curso al Everton.

Como toffee, y después de quedarse fuera de la Eurocopa 2024 con Inglaterra, Grealish firmó un gran inicio de temporada. Tanto es así que su nombre llegó a barajarse para acudir al Mundial con Thomas Tuchel. Sin embargo, una grave lesión provocó que el sueño de disputar la Copa del Mundo se esfumara. También se desvaneció la posibilidad de continuar en el Everton, que no se animó a abonar la opción de compra para incorporarlo de manera definitiva.

Jack Grealish, lesionado con el Everton / Instagram

Ahora, podría continuar su carrera en el Metropolitano. Diego Pablo Simeone valora su polivalencia para actuar en diferentes posiciones del frente ofensivo, así como su capacidad para jugar entre líneas. En el club rojiblanco, según la citada fuente, creen que un cambio de contexto podría ayudar al inglés a recuperar la confianza y acercarse de nuevo a su mejor versión.

El principal obstáculo para los colchoneros sería el coste de la operación. La entidad madrileña solo estudiaría avanzar si el Manchester City reduce sus exigencias económicas o acepta una cesión con una opción de compra asequible. Esa diferencia de músculo financiero concede ventaja a los clubes de Arabia Saudí.

Tentación árabe

Según la información difundida por el periodista Ekrem Konur, el Al-Hilal está dispuesto a pujar con fuerza por Grealish y prepara una propuesta salarial prácticamente imposible de igualar para el Atlético de Madrid. El conjunto de Riad pretende ofrecerle entre 20 y 23 millones de euros por temporada, una cifra que situaría al internacional inglés entre los futbolistas mejor pagados de la competición.

Grealish, feliz en el Everton / Jon Super

A la carrera también podrían sumarse equipos de la Major League Soccer. El interés procedente de Estados Unidos amplía las opciones del Manchester City y puede elevar la competencia por un futbolista cuyo elevado salario condiciona cualquier negociación. Eso sí, ninguno de esos clubes puede ofrecerle, en el plano deportivo, lo que sí podría darle el Atlético.

Vestir la camiseta rojiblanca permitiría a Grealish seguir compitiendo al máximo nivel europeo, disputar competiciones como la Champions League y mantenerse en la órbita de la selección inglesa. El reto pasaría por adaptarse a las exigencias tácticas y físicas de Simeone, un técnico acostumbrado a sacar el máximo rendimiento de jugadores con talento necesitados de continuidad.