Ya no habrá más 'casos Courtois': Los socios del Atlético decidirán qué futbolistas tendrán placa en el Metropolitano

Es uno de los elementos más reconocidos de los alrededores del estadio Riyadh Air Metropolitano. El 'Paseo de los jugadores centenarios' fue una iniciativa del Atlético de Madrid para homenajear a las leyendas que habían pasado por el club. En un primer momento, se colocaron placas para todos los jugadores que hubieran disputado 100 o más partidos con la camiseta rojiblanca. Algunos son verdaderos héroes en el Cerro del Espino, pero otros nombres no han salido de la mejor manera, y cada semana se producen actos de vandalismo con sus placas en el Metropolitano.

El más sonado es el de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid que ha infravalorado en diferentes ocasiones al club que le lanzó a la fama, pero también ocurrió con la de Joao Félix, Hugo Sánchez o, en su momento, Antoine Griezmann. Y, en cambio, faltan nombres en ese 'Walk of Fame' como el de Radamel Falcao o Luis Suárez.

Ahora, para evitar estas polémicas, la Comisión Social de la entidad celebrada el pasado 27 de noviembre en la que participaron Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones, Fernando Fariza, director de Área Social y Explotación y Luis Fernández-Villamea, responsable de Socios, además de ocho miembros representativos de los distintos colectivos de la masa social de Apollo, aprobó que serán los propios socios los que, con una votación, decidirán los nombres de los futbolistas merecedores de una placa en el 'Paseo de la Fama' del Atleti.

El club lanzará una propuesta estructurada en cuatro periodos históricos que arrancan en 1903, con una selección de futbolistas elaborada por el Archivo Histórico del Atlético de Madrid. Cada jugador aparecerá acompañado de una breve biografía, una imagen y el detalle de las temporadas en las que defendió la camiseta rojiblanca. Los socios podrán elegir a cinco nombres de cada bloque. La votación se activará en Navidad, momento en el que los abonados tendrán la oportunidad de escoger a sus favoritos.

En esta primera votación no serán seleccionables los "jugadores que estén en activo en el club" ni tampoco "aquellos jugadores que hayan menospreciado públicamente al club o a la afición".

Una vez conocidos los resultados, el club y la Comisión Social determinarán cuántos jugadores formarán parte del nuevo Paseo, que confían en inaugurar antes de que concluya la temporada.