Guardiola se 'arrepiente' con Julián

Julián Álvarez es el jugador que cualquier equipo desearía tener. Campeón de todo con 25 años, sigue trabajando día a día con humildad para ser mejor. Una suerte para los atléticos lo miren por donde lo miren. Igual que lo fue para el Manchester City.

La 'Araña' sonrié en Madrid. Y precisamente por esto le preguntaron a Pep Guardiola en la rueda de prensa previa a la vuelta del playoff de Champions frente al Real Madrid. "Nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien", comentó el técnico catalán.

Sobre el momento de la marcha del delantero, Guardiola aseguró que no se siente responsable: "Julián tenia muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado".

Julián Álvarez tuvo palabras de agradecimiento a su ya exentrenador en el Manchester City, Pep Guardiola / Twitter

El ex del Barça confesó en rueda de prensa que le hubiera gustado que Julián se hubiera quedado en el club inglés, pero lo justicó sabiendo que "él quería mucho más protagonismo y teniendo a Erling a veces costaba". Y la nostalgia, o los demonios, lo invadieron: "Evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido, este año hubiera jugado muchísimo más que lo que jugó el año pasado".

Ahora, el delantero argentino canta 'La gitana loca' y 'Forza Atleti ale'. Pero Pep se alegra por él: "No he hablado con Julián, pero por terceras personas me consta que está feliz y al final es lo que más importa".

Los números lo confirman

Julián jugó un total de 6.007 minutos en 103 partidos a las órdenes de Pep. Marcó 36 goles y repartió 17 asistencias, siendo uno de los jugadores que contribuyó en la consecución de los cinco títulos del club inglés en 2023.

Tras dos temporadas con el Manchester City, Julián quería más. Pero no hablamos de títulos. La 'Araña' quería más minutos, quería ser más importante. Y no había un mejor equipo para ello que el Atlético de Madrid. Hoy, el jugador lleva 17 goles y cuatro asistencias en 37 partidos.

Aterrizó en la capital buscando un cambio y lo encontró. Llegó siendo la estrella del equipo sin apenas disputar un minuto y rodeado de la 'tropa' argentina. Nunca antes se había sentido tan como en casa.