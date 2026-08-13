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ATLÉTICO DE MADRID

Grimaldo: "Quiero ser el mejor lateral de LaLiga. Si no lo consigo no estaré feliz"

El valenciano mostró su orgullo y ambición por vestir la camiseta rojiblanca en su presentación: "Tanto el club como yo creíamos que era el momento", afirmó

Grimaldo y Pubill se incorporan a los entrenamientos del Atlético de Madrid

Grimaldo y Pubill se incorporan a los entrenamientos del Atlético de Madrid

Grimaldo y Pubill se incorporan a los entrenamientos del Atlético de Madrid / Atlético de Madrid

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Alejandro Grimaldo es el amo y señor de la banda izquierda del Atlético de Madrid. El campeón del mundo dejó Leverkusen para incorporarse al proyecto de Diego Pablo Simeone y fue presentado este jueves por la mañana como nuevo futbolista rojiblanco. El valenciano lucirá el dorsal 22 y mostró su orgullo y satisfacción por vestir la camiseta colchonera.

Sus primeras impresiones han sido ilusionantes. Preguntado por su relación con el Cholo, no dudó en afirmar que "todo el mundo lo conoce, es un entrenador muy intenso". "Lo he notado en los dos primeros días que he trabajado con él. Tenemos un pensamiento muy parecido tanto él como yo y vamos a ir de la mano para lograr los objetivos del Atlético", explicó.

"En el mundo del fútbol las cosas cambian mucho", reflexionó sobre su llegada. "Tanto el club como yo creíamos que era el momento. Vengo con mucha ambición, tengo 30 años pero tengo mucho que mejorar. Quiero recalcar mi ambición", aportó.

Antes de que el Real Madrid entrase en escena, el Atleti también sondeó a Marc Cucurella, compañero de Grimaldo en la Selección y con quien compite por el puesto de lateral izquierdo. Ambos mantienen una gran relación, algo que el nuevo jugador rojiblanco quiso dejar claro: "Hay que separar el fútbol del mundo personal. Tengo una gran amistad con Cucurella y eso no va a cambiar".

Baena, Grimaldo, Llorente y Pubill, jugadores del Atlético, son campeones del mundo.

Baena, Grimaldo, Llorente y Pubill, jugadores del Atlético, son campeones del mundo. / EP

"Todo el mundo me conoce futbolísticamente", lanzó. Aun así, dejó claro que llega dispuesto a aportar "actitud y ambición", dos cualidades que considera fundamentales para "tener éxito en el mundo del fútbol". "Estaré para ayudar a todo el mundo", añadió.

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Grimaldo también volvió a poner de manifiesto su ambición al fijarse unos objetivos muy exigentes. En el plano colectivo, quiere "ganar títulos", mientras que a nivel individual aspira a "ser el mejor lateral de LaLiga". "Si no lo consigo, no estaré feliz", sentenció.

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