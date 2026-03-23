ATLÉTICO DE MADRID
Griezmann viaja a Estados Unidos para cerrar su fichaje por Orlando
El francés, máximo goleador de la historia de la entidad colchonera, cuenta con el permiso del club para cruzar el charco y firmar el contrato que le unirá a Orlando City a partir de la próxima temporada
Antoine Griezmann recibió la autorización por parte del Atlético de Madrid para viajar a Estados Unidos durante el parón de selecciones para firmar el contrato que le unirá a Orlando City a partir de la próxima temporada. El máximo goleador de la historia de la entidad colchonera pondrá punto final a su etapa en el club de sus amores y hará realidad su sueño de dar sus últimos pasos en el fútbol profesional en la MLS.
La franquicia de Orlando pretendía incorporarlo de inmediato, antes del 26 de marzo para ser exactos. El 'Principito', sin embargo, optó por continuar defendiendo los intereses del Atlético hasta final de curso, con la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el horizonte y los cuartos de final de la Champions contra el Barça en juego.
El club rojiblanco dio permiso al francés, que aprovechará los días de descanso que tiene la plantilla para cruzar el charco y cerrar su fichaje con Orlando.
Griezmann, titular en el derbi madrileño que se llevó el Real Madrid, ha jugado 488 partidos, anotado 211 goles y repartido 97 asistencias con la camiseta del Atleti en dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el FC Barcelona.
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