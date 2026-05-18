Griezmann: las lágrimas de un 'adiós' lleno de historia

El fútbol nunca fue tan injusto con alguien. Pero lo fue con él. Antoine Griezmann se despide del club de sus amores, el Atlético de Madrid, con tres títulos en nueve años. Y aunque en el Atlético es sabido que el palmarés no es tan importante como el camino recorrido, parece impensable que el máximo goleador de la historia del club rojiblanco no se haya podido despedir con un nuevo título entre sus manos.

Antoine llegó al Atlético de Madrid en julio de 2014 procedente de la Real Sociedad. Ese mismo año, levantó su primer título a las órdenes de Simeone: la Supercopa de España. En 2016 sufrió en Milán. Vivió el Vicente Calderón y estrenó en Metropolitano, siendo el primer jugador en marcar en el nuevo estadio rojiblanco. En 2018 celebró la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa. Esta temporada, lamentó la final de Copa y también no llegar a una nueva final de Champions. Pero el romance entre Griezmann y el Atlético va mucho más allá de los trofeos.

El hijo pródigo del Metropolitano

Como todas las historias de amor, la de Griezmann con el Atlético también tuvo sus altibajos. Y todo empezó con ‘La Decisión’ (2018). La estrella de Simeone anunció en un documental que no iba a marcharse del club rojiblanco pero, un año más tarde, Antoine puso rumbo al FC Barcelona en búsqueda de más títulos. El francés no lo pasó bien en la Ciudad Condal, donde estuvo dos años. Como se suele decir: "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Y eso fue lo que le pasó a Griezmann. Después de un único título como azulgrana (Copa del Rey 20/21), el francés se puso manos a la obra para poder volver al lugar del que nunca debió marcharse.

El día Griezmann volvió al Atlético / Atlético de Madrid

Antoine Griezmann se equivocó marchándose lejos de los suyos. Nadie lo sabe mejor que él. Y entendió a la perfección el malestar de su afición. Por eso no tuvo dudas: tenía que trabajar, en silencio, con la cabeza agachada, con humildad y “demostrando en el campo”. ¡Hasta se cortó el pelo porque así lo pidieron! Y con el paso del tiempo los silbidos se convirtieron, una vez más, en aplausos. Todavía hay colchoneros dolidos por el abandono del francés. Por esa marcha. Y por eso volvió a pedir perdón en su despedida. Pero seguro que, cuando pasen los años, todos y cada uno de ellos dirán con orgullo que Antoine Griezmann jugó para su equipo: el Atlético de Madrid.

De desertor a leyenda

En enero de 2024, tres años después de su vuelta, el ‘7’ de Simeone consiguió algo insólito: ser el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. El campeón del mundo logró batir el récord de la mayor leyenda rojiblanca Luis Aragonés (173 goles). Hoy, el ‘Principito’ suma 212 goles. Y todavía puede sumar alguno más en su último baile como rojiblanco. Pero lejos de conformarse con eso, Antoine consiguió otro hito: ser el futbolista extranjero con más partidos en LaLiga con 563, siendo 500 de ellos como rojiblanco. Sin duda, uno de esos jugadores que dejan huella.

Las lágrimas de la despedida

Y llegó el día. Ese que muchos nunca quisieron (o quisimos) que llegara. Queda uno, pero nunca más en casa, con su gente. El Metropolitano se vistió de gala para la ocasión: el nombre de Griezmann y el ‘7’ por todos lados, imágenes de los momentos más importantes del francés en el equipo y hasta una peluquería para imitar sus peinados más icónicos.

Antoine sabía que iba a ser uno de los días más emotivos de su vida. Koke, su hermano rojiblanco, se pasó toda la mañana compartiendo imágenes de ambos tanto fuera como dentro del terreno de juego. No contento con eso, el capitán del Atlético apareció antes del partido con una camiseta conmemorativa para la despedida de su amigo: “Yo jugué 430 partidos con Antoine Griezmann”. El protagonista de la tarde llegó al Metropolitano secándose las lágrimas mientras recorría esos pasillos, los de su casa, por última vez. Ambos saltaron juntos al verde pero, esta vez, algo había cambiado. Antoine se convirtió en capitán en su último acto acompañado de sus cuatro hijos.

Empezó el partido, uno de esos que se te hacen cortos y eternos a la vez. El 'Principito' buscó el gol para redondear su despedida pero, en vez de eso, sumó su asistencia número 100 con el Atleti. Y cuando el árbitro pitó el final, empezó el 'adiós' del francés. Sus compañeros le hicieron el pasillo de honor mientras el Metropolitano adornaba el momento con una gran ovación, coreando su nombre y sin dejar de aplaudir.

El momento fuerte llegó con los discursos. Koke no pudo contener las lágrimas al empezar su discurso: “Siempre me toca despedir a la gente que quiero. Y ahora me toca despedir a mi hermano”. Y Griezmann no dudó en responderle, remarcando la gran leyenda que es. Pero Antoine tampoco se olvidó de una de las personas más importantes que le ha acompañado en este viaje: Diego Pablo Simeone. "Gracias a ti fui campeón del mundo. Gracias a ti me sentí el mejor. Ha sido un orgullo luchar para ti", dijo el pupilo del 'Cholo' con la voz entrecortada. Y haciendo un repaso a sus mejores momentos junto a invitados de la talla de Ferrando Torres o Diego Godín, Antoine Griezmann se despidió del Atlético de Madrid entre lágrimas dando una vuelta de honor junto a su familia para agradecer el cariño de la afición.

Adiós leyenda. Hasta pronto, Antoine. Sigue disfrutando de tu fútbol allá donde vayas. Y sigue haciéndonos disfrutar. Hasta el último suspiro de tu magia. Próxima parada: Orlando.