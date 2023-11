"Para que Griezmann gane un Balón de Oro..."

Con doce años como técnico a las espaldas y con tres más por delante, Simeone repasa su trayectoria en el Atlético En la entrevista concedida a 'El Larguero', el técnico también habló sobre su relación con Antoine Griezmann

No es ningún secreto la buenísima relación que hay entre Diego Pablo Simeone y Antoine Griezmann. Desde que el francés llegó al Atléico de Madrid, son muchas las veces que se han dedicado palabras cariñosas en público, además de no esconder la estrecha relación que mantienen en el ámbito personal.

La pasada noche, el 'Cholo' Simeone concedió un una entrevista a 'El Larguero' de la 'SER' donde repasó sus últimos 12 años como entrenador del club rojiblanco y donde también habló de su reciente renovación.

"Son varios años en el club y siento la energía de seguir buscando más. Hay un proyecto que necesitamos seguir construyendo y está ligado a Miguel y a Enrique. Todos, desde el lugar en el que estamos, siempre buscamos mejorar y nosotros queremos mejorar", decía el técnico. Sobre la renovación hasta 2027, Simeone aseguró que "ha sido importante, distinta a las demás".

Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2027 / | Atlético de Madrid

El momento actual por el que está pasando el Atlético de Madrid es muy positivo, con jugadores batiendo récords individuales y con un grupo que está rompiendo con marcas pasadas que tenía el propio club. "En nuestra liga vamos bien, pero nosotros queremos más. A la gente no le vale con ser tercero. Queremos meternos en una liga en la que a veces molestamos", confesaba Simeone.

Sobre el estilo de juego que ha sorprendido a todos durante este inicio de temporada, el 'Cholo' hizo memoria: "Parece que ahora estamos jugando mejor, pero se olvidan que cuando ganamos LaLiga hace dos años jugábamos parecido".

LA 'ESPINITA' CLAVADA: LA CHAMPIONS

El 'Cholo' Simeone ratificó que ganar la Champions "no me obsesiona". "Este equipo nunca ha ganado la Champions League. No estoy aquí para ganar la Champions, al contrario. Es una ilusión y una alegría cada vez que tenemos que participar", justificó el entrenador.

Para cerrar el tema, Simeone aclaró que no lo siente como una obsesión porque todo lo que sea una fijación es "un camino malo". "Lo veo como una ilusión, que es algo bueno. Todos las tenemos", dijo.

LA FAMOSA CONVERSACIÓN CON MORATA

El cambio de Álvaro Morata tanto en el Atlético como en la Selección es más que evidente. Todo el mundo hace responsable a Simeone del buen momento del jugador, y es que ambos han reconocido que hubo un antes y un después tras una charla y un toque de atención.

Simeone junto a Morata en el partido ante Osasuna | EFE

"Álvaro tiene una virtud tremenda y hay que exigirle porque él quiere mejorar", decía el técnico antes de comentar que Morata "está en un proceso de más madurez, también como persona". El '9' del Atlético confesó que quería sentirse importante dentro del equipo, y Simeone lo tiene claro: "Es líder y lo siente y eso hay que acompañarlo".

El buen momento del jugador hace que el técnico argentino le dedique cada vez más elogios catalogándolo como uno de los mejores 9 de Europa. "Álvaro Morata está a la altura con Erling Haaland. Por goles, sus números y se le puede comparar con él, por supuesto", afirmó.

GRIEZMANN, SU OJITO DERECHO

La excelente relación entre Simeone y Antoine Griezmann tanto dentro como fuera del campo es más que palpable en cada entrevista que concenden. La pasada noche el técnico del equipo colchonero volvió a hablar sobre el francés, asegurando que "es una alegría todo lo que me ha pasado con él, nunca fue forzado nada".

Didier Deschamps habló sobre Antoine Griezmann en rueda de prensa / | PERFORM

Sobre las palabras de Didier Deschamps donde dejó entrever que Antoine debía haber ganado el Balón de Oro en 2018, el 'Cholo' puntualizó que el reconocimiento que recibe desde fuera no es el que realmente merece. "¿Qué tiene que pasar para que Griezmann gane un Balón de Oro? Tenemos que ganar algo importante", dijo Simeone.

"Es extraordinario. Tiene algo especial. Trabaja, le gusta entender dónde el equipo necesita su esfuerzo", contaba además de reafirmar que la vuelta al club del 'Principito' al Atlético fue muy importante.

Sobre si Griezmann se retirará en el Atlético de Madrid, el 'Cholo' no quiso mojarse: "Es joven, tiene una vitalidad y un entendimiento del juego tremendo. De a poco irá ocupando otros lugares en el campo porque está capacitado para hacerlo cuando empiece a no tener la energía que tiene hoy", explicó.

EL FUTURO

Con 12 años como técnico del Atlético a las espaldas y con tres más por delante, la pregunta del millón es: ¿Qué tendría que pasar para que el 'Cholo' Simeone dejara el club de sus amores?

El técnico rojiblanco tiene claro que lo que le haría dudar sería perder la confianza de los jugadores: "los aficionados y cualquier dirigente pueden cambiar de idea en función de los resultados, pero con los jugadores... cuando pierdes su confianza ya no hay vuelta".

Simeone todavía no se ve entrenando a otro club, pero es una opción que no descarta. "Me queda lejos, pero imagino que en algún momento sí", dijo dejando la puerta abierta. Pero lo que sí tiene claro el 'Cholo' es lo que no quiere: "¿Una selección? No, no, no. ¿Y con quién hablo? Para mí sería complicado".