Griezmann no puede dejar de ganar: el francés es historia de LaLiga

El estado de felicidad se ha instaurado en el Metropolitano. El Atlético de Madrid atraviesa una situación idílica en una temporada que parecía torcerse demasiado pronto pero que puede terminar por todo lo alto. En la final de la Copa del Rey y con victoria reconfortante frente a la Real Sociedad en LaLiga, los de Simeone ya apuntan a la Champions, donde se medirán al Tottenham con la mejor noticia de todas, la de Antoine Griezmann.

El futbolista francés no solo estará presente en los octavos de final de la Liga de Campeones, sino que se quedará lo que resta de temporada en el Atlético de Madrid. Lo confirmó el propio Mateu Alemany en la previa de la victoria de este sábado frente a la Real Sociedad, un 3-2 que permitió a Griezmann (ingresó al campo en el 53' y dio una asistencia) entrar en el olimpo de LaLiga.

El atacante rojiblanco ya es el décimo futbolista con más victorias a lo largo de la historia de la competición española. Con 310 triunfos en LaLiga, el ex del FC Barcelona pasa a formar parte de una lista que integran leyendas como Manolo Sanchís, Iniesta, Xavi, Raúl, Zubizarreta, Casillas, Sergio Ramos, Busquets y Leo Messi.

El argentino lidera el ranking con 385 triunfos en LaLiga, mientras que Griezmann se cuela en el top-10 a tan solo dos de Sanchís e Iniesta, a los que podría superar en las próximas jornadas para situarse en la octava posición. Xavi, con 322, ya está algo más lejos, sobre todo teniendo en cuenta la más que probable salida del 'Principito' en verano rumbo, esta vez sí, a la MLS estadounidense.

Su leyenda continúa

Unas estadísticas que demuestran la importancia del francés en el engranaje de Diego Simeone. Pese a 34 años y tras un comienzo de temporada irregular, Griezmann ha vuelto a ser ese futbolista determinante que marca las diferencias en el equipo, con 12 goles y 3 asistencias en 39 partidos disputados. Y en el horizonte, una final de la Copa del Rey con la que podría dar por concluida una trayectoria impecable en España tanto en la Real Sociedad como en el FC Barcelona y en el propio Atlético.

Griezmann, en una imagen reciente / X

Pero hasta entonces, aún hay Griezmann para un rato. "Antoine tiene contrato esta temporada y dos más con nosotros, no hay mayor novedad. Va a seguir con nosotros. Está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma, le van a aplaudir como siempre", aseguró Mateu Alemany en 'Movistar +'. El argentino Nico González también se pronunció por el mismo camino: "La verdad que Griezmann es fútbol total. Lo disfrutamos cada momento y cada partido y tocará disfrutarlo durante un tiempo".

Sin embargo, Diego Simeone todavía no se fía de los cantos de sirena desde el otro lado del Atlántico: “Estas cosas siempre son mejores cuando habla directamente el jugador y explica o dice lo que en realidad quiera decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos siempre lo mejor para él, primero como persona, como familia, porque lo quiero mucho, y ya él decidirá cuando tenga que comentar algo”. Aunque luego no dudó en elogiarle: "Griezmann es diferencial. Cuando él está bien, es un jugador importantísimo para nosotros y ojalá que nos siga regalando todo lo que él quiera".