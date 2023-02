Griezmann se disculpa: "Les había hecho mucho daño"

"Me dieron todo y al final me fui; como hincha también me habría enfadado", reconoció el ex del Barça El delantero francés reconoció que necesita el cariño y el apoyo de la afición para rendir al máximo nivel

Antoine Griezmann se ha consolidado en los últimos partidos como el mejor jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, su reintegración al cuadro colchonero no fue fácil. De entrada, a la afición rojiblanca le costó aceptar el regreso de un jugador que, pese atesorar una indiscutible calidad, había abandonado el regazo de Simeone para reforzar a un rival directo como el Barça.

De todo ello habló el delantero francés en la previa del derbi con el Real Madrid, cuando usó los micrófonos de 'Movistar' para enviar un mensaje de empatía a la parroquia colchonera: “Le había hecho mucho daño a la hinchada. Me dieron todo y al final me fui porque eso es lo que yo quería, lo que necesitaba. Yo como hincha también me habría enfadado mucho. Es lo que me merecía".

"Me hice muy pequeño y trabajé para intentar cambiar eso. Los que me conocen saben que necesito esta relación con la afición, necesito su cariño, su apoyo para rendir al máximo nivel", aseguró el internacional galo, que a base de esfuerzo ha podido recuperar la conexión con la grada del Metropolitano.