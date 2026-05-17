Griezmann pidió perdón a la afición del Atlético por irse al Barça: "Fue un error"

Se quedó todo el campo y Griezmann no defraudó. El jugador del Atlético se va a finales de temporada a la MLS y se despidió de la afición del Atlético entre lágrimas y reconociendo que se equivocó al marcharse al Barça cuando lo tenía todo en el club colchonero: "Primero, gracias por quedaros todos. Estos es una pasada. Segundo, y algo muy importante para mí, sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no, pero te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Cometí un error, recapacité e hicimos todo para volver y disfrutar de nuevo", explicando su salida al Barça.

Griezmann tuvo palabras muy emotivas hacia su técnico, Simeone: "Al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club: Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti hay mucha ilusión y fui campeón del mundo y me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo luchar para ti. Yo no sé si soy leyenda, pero tú, Koke, eres una leyenda de este club. A mi esposa, a mi mujer también. Gracias por apoyarme en mis días malo y aguantar mi enojo en las derrotas. Te amo".

El francés también agradeció el esfuerzo de su familia y su mujer y se lamentó por no haber ganado una Champions con el Atlético: "También agradezco a mis padres, que me llevaron por toda Francia para jugar. Gracias a ellos estoy aquí disfrutando del fútbol. No he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale más este cariño. Me lo llevaré para toda la ida. Ahora sí, termino. Padres, madres, tíos, tías, muchas gracias pro traer a los nenes aquí, para enseñarles que el Atleti es lo mejor del mundo. Gracias".