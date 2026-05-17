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Griezmann pidió perdón a la afición del Atlético por irse al Barça: "Fue un error"

Emotivo discurso de despedida en el que el francés dejó claro que nunca debió salir del Atlético

Griezmann, durante su homenaje en su último partido en el Metropolitano

Griezmann, durante su homenaje en su último partido en el Metropolitano / Europa Press

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Se quedó todo el campo y Griezmann no defraudó. El jugador del Atlético se va a finales de temporada a la MLS y se despidió de la afición del Atlético entre lágrimas y reconociendo que se equivocó al marcharse al Barça cuando lo tenía todo en el club colchonero: "Primero, gracias por quedaros todos. Estos es una pasada. Segundo, y algo muy importante para mí, sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no, pero te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Cometí un error, recapacité e hicimos todo para volver y disfrutar de nuevo", explicando su salida al Barça.

Griezmann tuvo palabras muy emotivas hacia su técnico, Simeone: "Al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club: Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti hay mucha ilusión y fui campeón del mundo y me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo luchar para ti. Yo no sé si soy leyenda, pero tú, Koke, eres una leyenda de este club. A mi esposa, a mi mujer también. Gracias por apoyarme en mis días malo y aguantar mi enojo en las derrotas. Te amo".

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El francés también agradeció el esfuerzo de su familia y su mujer y se lamentó por no haber ganado una Champions con el Atlético: "También agradezco a mis padres, que me llevaron por toda Francia para jugar. Gracias a ellos estoy aquí disfrutando del fútbol. No he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale más este cariño. Me lo llevaré para toda la ida. Ahora sí, termino. Padres, madres, tíos, tías, muchas gracias pro traer a los nenes aquí, para enseñarles que el Atleti es lo mejor del mundo. Gracias".

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