Griezmann descarta Arabia: “Mi objetivo sigue siendo la MLS"

El ariete del Atlético de Madrid cierra la puerta a Arabia Saudí, pero no esconde su deseo de jugar en la MLS En la previa ante Alemania, el internacional galo es consciente que el objetivo prioritario es clasificarse para la Eurocopa

Antoine Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid, se dirigió ante los medios de comunicación en la previa del choque que enfrentará a Francia ante Alemania. El internacional galo, que continúa dejando su huella en la historia de su selección, compartió sus opiniones sobre varios temas, entre ellos la irrupción del fútbol saudí en el panorama mundial.

“Entiendo a los que se han ido a jugar allí. Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos, y me parece normal. Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento. ¿Podría ir yo? Tengo una familia y tres hijos. No es una decisión fácil de tomar. Pero como saben, la MLS sigue siendo mi objetivo”, comentó.

Tampoco quiso dejar de lado la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos que serán en París, pero sin perder la referencia de la Eurocopa: “Lo más importante es clasificarse para la Eurocopa. Sabemos que sólo hay tres jugadores mayores de cierta edad que pueden hacerlo, así que hay muchas preguntas, lo cual es normal. Cuando veo los Juegos Olímpicos, no lo hago como futbolista, lo hago como un aficionado como cualquier otro francés”.

Por último, quiso destacar que pese a no estar en su mejor nivel, lo encontrará pronto: "El año pasado fue complicado porque al principio solo jugaba 30 minutos. Todavía no estoy ahora mismo al 100%, sólo he tenido 20 días de vacaciones después de todos los viajes que hicimos durante la pretemporada. Me iré encontrando cada vez mejor”, concluyó el galo.