Griezmann, sobre las críticas arbitrales: "Son tonterías"

Antoine Griezmann quiso rebajar los ánimos antes del derbi madrileño que se disputará este sábado en el Santiago Bernabéu. El 'Principito', que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, no pasó por alto las constantes presiones que está recibiendo los colegiados por parte del Real Madrid, acrecentadas tras la derrota sufrida en Cornellà ante el RCD Espanyol (1-0), y mandó un mensaje de tranquilidad de cara al estamento arbitral.

La prensa, culpable

En declaraciones a 'Movistar', el internacional francés reconoció que las críticas a los trencillas no dejan de ser "tonterías" alimentadas por la presa. "Hay que dejar estas tonterías, porque para mí son tonterías, y al final sois vosotros, los periodistas, que van a dar más o menos vuelo a eso. Si vosotros no decís nada y los clubes sacan un comunicado y nadie habla de eso no habrá tanta tensión para los árbitros", reconoció el delantero de los colchoneros.

Antoine Griezmann celebra su gol en el partido en tre Atlético de Madrid y RCD Mallorca / EFE / Javier Lizón

El sábado se prevé un derbi caldeado en el Bernabéu tras las últimas polémicas y los comunicados emitidos por el Real Madrid presionando a los colegiados: "Ahora da igual quien arbitre, irá al estadio, al que sea, con miedo de fallar, sabe que todo el mundo le está mirando y no es bueno para el árbitro llegar así a un partido. Hay que dejarles tranquilos a los árbitros, ya tienen bastante con aguantarnos a nosotros en el campo, como para aguantar otras tonterías fuera. Es culpa de todos, clubes, presidentes, periodistas... Dejad a los árbitros, que ya tienen suficiente con nosotros en el campo como para esas tonterías".