Griezmann confirma que se queda: "¿La final de Copa? Ese es mi objetivo"

Y Antoine Griezmann habló. Varios días después, con muchos rumores de por medio y una incertidumbre por momentos innecesaria, pero el francés confirmó, por fin, que terminará la temporada en el Atlético de Madrid.

Mucho se habló de su posible marcha a la MLS. El Orlando City SC estadounidense quiso llevárselo este mismo mes de marzo, en lo que hubiera sido un gran mazazo para un Atlético de Madrid que ya en la final de la Copa del Rey y con pie y medio en cuartos de final de la Champions.

Lo había avanzado Mateu Alemany, también adelantaba una respuesta Diego Simeone, pero el gran protagonista de los rumores guardó silencio... hasta la goleada frente al Tottenham. Griezmann, que anotó el segundo gol del partido, afirmó en los micrófonos de 'Movistar+' que seguirá en el Atlético de Madrid, al menos hasta el próximo mes de junio.

"Sí, yo estoy muy bien aquí, disfrutando mucho. Lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final y ya entonces los demás hablar", dijo el delantero francés, que espera una conversación una vez terminada la campaña 25/26, con la que probablemente pondrá fin a su periplo por el conjunto rojiblanco.

Insistido en si estará presente en la final de la Copa del Rey, el Principito reiteró: "Eso es, ese es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande". Y sabe perfectamente cuál debe ser su rol hasta entonces: "Necesitamos a todos, nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, de Sorloth también, necesitamos a nuestros nueves haciendo goles y nosotros, a trabajar y a seguir haciendo la vida más fácil a nuestros delanteros".

Finalmente, y ya sobre la goleada al Tottenham, 'Grizzi' advirtió sobre la peligrosidad del partido de vuelta fijándose en el encuentro copero en el Spotify Camp Nou frente al Barça: "Hicimos un gran partido, es una pena esos dos goles, habrá que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetir, porque tenemos una buena ventaja".

Y tras las declaraciones de Griezmann fue Diego Simeone quien se pronunció sobre la continuidad de su hombre de confianza. "Siempre quiero lo mejor para él, ojalá que termine de la mejor manera esta temporada que está haciendo fantástica. Le necesitamos tal y como está en ese momento, a nivel de talento, de correr, de visualización. Le necesitamos así como está".