Griezmann, en el centro de la polémica

Antoine Griezmann no apareció cuando tenía que hacerlo. Cuando su equipo más le necesitaba. Cuando toda la carne estaba en el asador. Su escasa aportación en la doble eliminatoria frente al Real Madrid en Champions League y su rendimiento el pasado domingo frente al Barcelona, en un encuentro crucial para el campeonato liguero, han despertado recelos en la directiva del Atlético de Madrid, que cuestiona ya su continuidad el próximo curso en el Metropolitano.

Un mes y medio sin goles

Y es que desde las altas esferas colchoneras temen que el 'Principito' se haya dejado llevar y esté pensando más en su futuro que en cerrar su segunda etapa como rojiblanco como debería. La actitud del francés sobre el césped es incuestionable. Simeone lo sabe de sobras y le alinea semana sí, semana también: es el jugador de campo con más minutos acumulados, alcanzando ya los 3.020.

Los números, sin embargo, son otro cantar. La producción ofensiva de Griezmann ha descendido este 2025, donde sólo ha visto puerta en tres ocasiones: doblete ante el Salzburgo y gol importante en la victoria ante el Mallorca el pasado 1 de febrero, el último que ha anotado. Futbolistas que son competencia del galo como Julián Álvarez o Alexander Sørloth, con mucha menos participación, tienen un mejor ratio de acierto de cara a portería.

Reunión en marzo

El campeón del mundo con Francia tiene contrato con el Atlético de Madrid por una temporada más, hasta junio de 2026. La realidad indica, no obstante, que no cumplirá su vínculo con la entidad rojiblanca y hará el petate en busca de una nueva aventura. Griezmann y la directiva colchonera se verán las caras próximamente para abordar su salida este mismo verano. Al delantero le seduce la MLS estadounidense y está en conversaciones avanzadas con Los Angeles FC para su posible fichaje. En la soleada California se reencontraría con Olivier Giroud y Hugo Lloris, dos viejos amigos de su etapa como 'bleu'.

Griezmann, durante el Real Madrid - Atlético de los octavos de Champions / EFE

Desde los despachos no pondrán obstáculos a la marcha de su capitán, quien perdonará el salario del último año de contrato. Entienden que el '7' se merece una despedida con todos los honores. Eso sí, se le exigirá que dé la cara y no sólo en el campo. Uno de los puntos de desencuentro, al margen de la falta de protagonismo en días clave, ha sido no haber comparecido ante la prensa después de las dolorosas derrotas sufridas la semana pasada. En el Atleti quieren evitar que la situación se enquiste aún más y pondrán la tirita antes de que la herida sea más profunda y alcance a una afición que empieza a desprender cierto resquemor hacia el futbolista.

Ganar LaLiga se ha complicado tras perder ante el Barcelona, aunque la situación es reconducible. Faltan diez encuentros por disputar y en el vestuario confían en una posible remontada. En la Copa del Rey, los atléticos están a un paso de la final tras empatar 4-4 en la ida de semifinales ante el propio Barça. Las opciones de tocar metal no se han desvanecido, pero el Atlético necesita de vuelta al mejor Griezmann para concretarlas.