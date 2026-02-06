Antoine Griezmann está de dulce. El atacante francés volvió a ver portería este jueves ante el Real Betis Balompié, en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey. A sus 34 años, está en un gran momento físico y deportivo, mejorando a medida que avanza la temporada. El 'Cholo' y el 'Principito' saben el rol que tiene el francés, lo pactaron a principio de temporada y Griezmann lo aceptó desde el primer momento.

A lo largo de la temporada, incluso, el rojiblanco ha demostrado ser un revulsivo de lujo para el Atlético de Madrid en las segundas partes, destacando por su capacidad para cambiar partidos entrando desde el banquillo, como lo hizo al marcar un doblete tras ingresar al minuto 61 en un triunfo clave en liga frente al Levante.

Lleva 31 partidos, 11 goles y una asistencia en la temporada. De hecho, la Copa se le está dando de maravilla. Lleva 4 goles en 3 partidos. Ante el Real Betis, partió como titular, compartiendo delantera con Lookman y demostrando ser una dupla muy compatible. Además, anotó el cuarto gol del partido (0-4), con el tanto que sentenciaba el partido en el minuto 62 de partido.

Griezmann, revulsivo de oro

Griezmann celebró el gol con mucho entusiasmo, tras la asistencia de Ademola Lookman. Cruzó el balón con la pierna izquierda, pasando el balón por encima de Adrián, en una velocidad en la que no puedo hacer nada.

En la celebración, el francés sorprendió tocando el puño en el suelo, lo que nos recordó a las famosas celebraciones de los futbolistas 'fans' de anime, como Solanke o Bradghji. La que hizo Griezmann, corresponde a la pose de Luffy en One Piece, por Arco de Enies Lobby, capítulo 387, en la primera vez que Luffy usa la segunda marcha.

La cultura japonesa, presente en el fútbol

Las poses de Monkey D. Luffy en One Piece son icónicas, caracterizándose por su energía y dinamismo, destacando la pose de activación del Gear 4, similar a una postura de artes marciales con un brazo bajo, y la postura relajada de Joyboy. Estas poses han influido en la cultura popular.

La pose de Luffy en One Piece (Anime) / SPORT.es

Por ejemplo, el extremo del FC Barcelona ha dado a conocer que es muy aficionado al 'anime' y siempre que puede, imita este tipo de celebraciones.

Bardghji y sus celebraciones de 'Anime' / SPORT.es

En el anime japonés, es una técnica especial que un personaje puede emplear para manipular energía (chakra), controlar elementos o crear ilusiones.

Ambos se podrían encontrar en las semifinales de la Copa del Rey, o en una posible final, lo que podrían compartir césped y emular más celebraciones de su gran pasión.