¡Grave error del VAR en el gol del Atlético ante el Alavés!

Sigue la temporada de LaLiga EA Sports, y siguen las polémicas. En la jornada 3, ha sido en el partido entre el Atlético de Madrid y el Alavés, que terminó con empate a 1 en otro partido de los del Cholo Simeone sin ganar esta campaña.

Y es que, encima de todo, el gol del Atlético no debería de haber subido al marcador. En un momento de la jugada, tras la primera parada de Sivera al disparo de Almada, Giuliano se encuentra en posición de fuera de juego. Con el portero fuera de su portería y los defensores adelantados, el argentino está "más cerca de la línea de meta que el penúltimo adversario" y "saca ventaja de su posición" al jugar el balón que viene rebotado del portero blanquiazul y le disputa éste a Diarra en su intento por despejar.

Ni el árbitro asistente de Víctor García Verdura, el colegiado encargado de dirigir el partido, ni González Fuertes, en el VAR, apreciaron la acción, siendo mayor el error de este último al poder ver la repetición en la televisión desde la sala VOR. Pablo González se retiró este verano y forma parte actualmente del cuerpo de árbitros específicos de VAR.

“Es fuera de juego", dice el exárbitro y analista arbitral Iturralde González en 'SER'. En la repetición que han mostrado en el descanso, se ve que está en posición antirreglamentaria. Giuliano cuando hace la jugada se queda en posición de fuera de juego, hay un solo jugador del Alavés, el portero está adelantado. Remata a gol un jugador del Atlético de Madrid, le pega en el portero y Giuliano, que parte de fuera de juego, va al balón y acaba metiendo gol. Es fuera de juego. Es un error inconcebible en una liga de Primera División; está en el top 1 o 2 de los peores errores del VAR en España”.