El gran error de Mateu Alemany: el Atlético se queda sin fichaje por culpa del límite salarial

Pocos podían vaticinar que el gran dolor de cabeza del Atlético de Madrid el último día de mercado no iba a ir relacionado con Julián Álvarez. El club rojiblanco, que mantuvo su firme postura con el argentino, se dejó otros deberes para última hora y terminó suspendiendo al no entregarlos a tiempo.

Se auguraba un final de mercado ajetreado en las oficinas de la entidad colchonera. Y no precisamente por el 'culebrón Julián', que parecía ya concluido desde su negativa a marcharse al Arsenal, sino por la gran cantidad de ventas que se esperaban el último día, que no se produjeron y que provocaron el colapso de otras operaciones como la de Nicolás Tagliafico.

Ese fue el gran fallo de Mateu Alemany, condicionado por la negativa de Gil Marín y de Apollo de traspasar a Julián al FC Barcelona. La venta de la 'Araña' hubiese supuesto un enorme soplo de aire fresco para el director general de fútbol del Atlético de Madrid, que tuvo entonces que hacer encaje de bolillos para no sobrepasar el margen salarial. Y no lo logró.

Lamine y Tagliafico vivieron un gran duelo en el España-Argentina / EFE

Todas las informaciones rojiblancas apuntaban a la venta de cuatro futbolistas el último día de mercado (Giménez, Lemar, Carlos Martín y Obed Vargas) y a la posibilidad de acometer un último fichaje, el de un lateral zurdo que complementase a Alejandro Grimaldo (Jonathan David ya estaba cerrado desde el lunes).

Fallo con Carlos Martín

En el capítulo de salidas, Lemar puso rumbo al Elche y Giménez se fue al Deportivo, aunque las informaciones apuntan a que el Atlético sigue haciéndose cargo de gran parte de las fichas de los futbolistas. Quienes no se marcharon fueron Obed Vargas y Carlos Martín.

Carlos Martín, jugador del Atlético de Madrid / Europa Press

Con el primero, el club tomó la decisión de quedárselo al descartarse cualquier cesión. Más complicadas las cosas fueron con el delantero español, que lo tenía hecho con el Almería. Pero los papeles no llegaron a tiempo a la sede de LaLiga y la operación no pudo concretarse.

Tagliafico, truncado

Y en todo ese contexto aparece la figura de Nicolás Tagliafico. Mateu Alemany buscaba otro lateral izquierdo. Sonaron con fuerza nombres como Hugo Bueno o Jorge Salinas, hasta que apareció a última hora el del argentino para reforzar el carril zurdo.

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Tagliafico, durante el Mundial con Argentina / EFE

El Atlético de Madrid intentó cerrar la cesión de Tagliafico, todo parecía acordado con el Olympique de Lyon y el futbolista quería vestir de rojiblanco. Pero la operación se torció 'in extremis' al no haber margen salarial pese a las salidas de Giménez y Lemar, según informó el periodista Fabrizio Romano. Los motivos, en la versión trasladada por el club a varios medios de comunicación, se tradujeron en la apuesta por darle ficha del primer equipo al canterano Dani Martínez.