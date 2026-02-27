El gran dilema de Simeone antes de la Copa ante el Barça: ¿se mantendrá fiel a su 'partido a partido'?

El estado de felicidad se ha instaurado en el Metropolitano. El Atlético de Madrid cosechó el pasado martes la clasificación para los octavos de final de la Champions tras una actuación estelar de Alexander Sorloth, que hizo desaparecer cualquier fantasma tras el sorprendente empate a tres en Brujas. Pero eso ya es pasado, y bien lo sabe Diego Simeone.

Solventada la papeleta europea, al entrenador argentino se le genera ahora uno de los grandes dilemas de la temporada. El lema de referencia que ha marcado la trayectoria del Cholo en el cuadro rojiblanco no ha sido otro que el famoso 'partido a partido'. Y siendo fiel a su pensamiento: ahora viene el Real Oviedo. Pero, ¿realmente piensa Simeone en ese partido que se disputa tan solo tres días antes de la Copa del Rey?

No cabe duda de que el Atlético de Madrid lo ha apostado casi todo esta temporada al torneo del KO. Los rojiblancos, como dice esa expresión coloquial, parecen haber tirado LaLiga en busca de un título que vuelva a convertir al Atlético en campeón y que le permita disputar la próxima temporada la Supercopa de España en Qatar. Y decimos 'casi todo' porque la Champions sigue despertando una gran ilusión en el Metropolitano.

El Camp Nou en el horizonte

Pero aún queda tiempo para los octavos de final de la Liga de Campeones mientras todas las miradas apuntan al partido en el Spotify Camp Nou frente al FC Barcelona. Y es que el club rojiblanco, tras endosarle una manita al Betis en cuartos y un 4-0 en la ida de semifinales a los de Hansi Flick, afrontan la vuelta con un gran optimismo de cara a viajar a La Cartuja para la gran final de la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid goleó al Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey / EFE

Pero antes, según dicta el calendario, debe el Atlético viajar al Carlos Tartiere este sábado para solventar la jornada 26 de LaLiga. Todo hace indicar que Simeone se reservará a sus piezas más importantes para el duelo frente al Barça, pero el partido ante el Real Oviedo hay que jugarlo, sobre todo teniendo en cuenta que el Villarreal podría escaparse en la tercera plaza (aunque realmente no varía mucho el hecho de ser tercero o cuarto en Liga) y el Real Betis -quinto- acecha por detrás en la clasificación a tan solo seis puntos (lo que sí generaría algún que otro problema).

Barrios y Nico, dudas

Decida lo que decida el Cholo este sábado, el Atlético de Madrid regresó este jueves a los entrenamientos tras una jornada de descanso. No pudo participar todavía Pablo Barrios, una de las piezas más importantes para Simeone esta temporada. El mediocentro español sigue entre algodones y se mantiene como duda para la vuelta de las semifinales.

El delantero del Barcelona Raphinha (izda) en acción ante el centrocampista del Atlético de Madrid Barrios, durante el partido adelantado de la jornada 19 de Liga disputado en el Camp Nou de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta. barça . atletico madrid. liga españa 2025/2026 barça . atletico madrid. 19. accion. spotify camp nou / EFE

No forzará lógicamente el técnico argentino con Barrios en el Tartiere, pero sí que podría tener minutos Nico González. El extremo ultima su recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 15 de febrero ante el Rayo Vallecano y se ejercitó al margen del grupo a alta intensidad y con cambios de ritmo. Quien sí entrenó con normalidad fue Antoine Griezmann, envuelto en rumores de su posible fichaje en los próximos días por el Orlando City de la MLS.

Tanto el francés como Ademola Lookman fueron suplentes el martes en Champions, lo que podría ser una pista de cara a este sábado. Sea como sea, el once de Simeone ante el Real Oviedo sigue siendo una incógnita, a falta de la última sesión de entrenamiento prevista para este viernes. ¿Será fiel el Cholo a su partido a partido y arriesgará con varios teóricos titulares? ¿O saldrá ante el Real Oviedo con un once plenamente rotacional pensando solo en el Barça? Lo único claro -y muy positivo para Simeone- es que la plantilla rojiblanca da para mucho.