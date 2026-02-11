La gran ausencia que lastrará a Simeone ante el Barça: "Es el mejor que tenemos"

El Atlético de Madrid regresa este martes al trabajo tras disfrutar el lunes de una jornada de descanso con el objetivo de recargar pilas y recuperarse físicamente de cara a la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona.

El partido frente a los azulgranas, previsto para el jueves en el Riyadh Air Metropolitano, está marcado en rojo en el calendario rojiblanco, en el que podría ser su camino más corto hacia la consecución de un título esta temporada y hacia la participación en la próxima Supercopa de España.

Prueba de la importancia que le da el Atlético de Madrid a la Copa fue la derrota del pasado domingo. Tras endosarle una manita al Real Betis el jueves a domicilio en los cuartos de final del torneo copero, los de Diego Simeone cayeron el tres días después frente al mismo rival, esta vez en su propio feudo en la competición doméstica.

Simeone pierde una pieza clave para medirse al Barça en la Copa del Rey / EFE

Se demostró con ello que la actitud rojiblanca en Liga no es la misma que en Copa, si bien el cuadro colchonero perdió el jueves a una de sus piezas más importantes, que ya no pudo participar en la 23ª jornada y que tampoco estará presente ante el Barça.

Sin brújula

Se trata de Pablo Barrios, brújula del centro del campo rojiblanco junto a Koke. El mediocentro español tuvo que ser sustituido el pasado día 5 de febrero en la Copa al comienzo de la segunda mitad tras quejarse de una dolencia en la parte posterior del muslo derecho que le obligó a frenarse en seco en una conducción de balón.

Pablo Barrios se lesionó en los cuartos de final de la Copa / EFE

El internacional con España, que ya tuvo que ser sustituido en el anterior encuentro ante el Levante por una contractura muscular y que no se ejercitó hasta el miércoles pasado, se retiró cojeando un día después y con gestos de dolor, casi sin apoyar la pierna y teniéndose que aplicar hielo en la zona.

Esperaba el Atlético un pronóstico leve, que le permitiese recuperar a su futbolista lo antes posible. Pero las malas noticias llegaron tras las pruebas a las que fue sometido: "Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos. El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

El jugador de 22 años, que ya no jugó el domingo en Liga, se perderá también los siguientes seis encuentros de los rojiblancos, incluida la ida de las semifinales ante el Barça y siendo seria duda de cara a la vuelta, prevista para el 3 de marzo.

"Es diferencial"

En ese sentido, podría ser la baja más sensible de todas para Simeone, incluso más que la de un desaparecido Julián Álvarez. Barrios es de los futbolistas de la plantilla con más minutos en sus piernas, habiendo disputado 32 encuentros en lo que llevamos de temporada, 21 de ellos en Liga, 8 de Champions y 3 de Copa.

Pablo Barrios / AP

“Está claro que Pablo es un jugador diferencial en el medio, importantísimo para nosotros. Intentamos de todas las maneras buscar siempre cuidarlo lo mejor que podamos, pero le tocó esta lesión, así que habrá espacio para otros compañeros y esperemos que puedan dar lo mejor”, dijo el Cholo sobre su director de orquesta. “Es el mejor que tenemos en la mitad de la cancha, completo absolutamente”, añadió el técnico argentino.

Le tocará ahora a Simeone innovar en el centro del campo para afrontar el trascendental encuentro frente al Barça dentro de dos días. El pasado domingo fue el nuevo fichaje Rodrigo Mendoza quien ocupó la vacante en la medular junto a Koke, aunque acaba de aterrizar en el Metropolitano y, a sus 20 años, no parece que vaya a ser titular en un partido de altos vuelos. Mismo caso que Obed Vargas.

Noticias relacionadas

Como solución podría el técnico argentino retrasar la posición de Álex Baena o devolver a Llorente al medio, a la espera de conocer la disponibilidad de un Johnny Cardoso -quizás el mediocentro más puro de la plantilla- que sale de una lesión muscular de bajo grado.