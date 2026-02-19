Gonzalo Miró, preocupado por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey: "Así no"

Nuevo tropiezo del Atlético de Madrid. El conjunto del Cholo Simeone empató 3-3 frente al Brujas lejos del Riyadh Air Metropolitano y la eliminatoria sigue completamente abierta. Los rojiblancos llegaron a disfrutar de una ventaja de dos goles, pero no supieron administrarla y dejaron escapar una ocasión de oro al permitir la reacción del conjunto belga.

Las sensaciones no han sido buenas y ya acumulan dos partidos sin conocer la victoria. Desde 'Tiempo de Juego', el colaborador Gonzalo Miró compartió su punto de vista al respecto. "Creo que no ha sido un buen partido el Atlético de Madrid, no lo ha sido", empezó explicando.

Aunque, tiene claro que jugaron peor contra el Rayo Vallecano: "Claro, si lo comparamos con el partido del otro día en Butarque, ha sido el Brasil del 70, pero no creo que ese sea la base desde la que tiene que partir este equipo".

El colaborador de 'Tiempo de Juego' volvió a criticar al Cholo Simeone, ya que aseguró que "la gestión de los cambios ha sido muy mejorable". El principal motivo que destacó fue que "ha tardado mucho en hacer los últimos cambios".

No dudó en decir que el error estuvo "en mantener a Nahuel y a Giuliano por banda derecha todo el partido porque es que era por donde estaba llegando el acierto del Brujas, todo el peligro".

Simeone, en el punto de mira / Archivo

"Existían soluciones que se podían plantear, y el Cholo no ha tomado ninguno", señaló. Uno de los jugadores que no estuvo a la altura fue Giuliano: "No era su partido, no lo estaba siendo". A pesar de que tiene físico y despliegue, no entiende cómo terminó disputando todo el encuentro.

También cuestionó la fragilidad defensiva y dejó claro que si no se corrigen los problemas en la zaga, el Atlético de Madrid puede despedirse desde ya de sus opciones de llegar a la final de la Copa del Rey.

Noticias relacionadas

"Defendiendo así, el FC Barcelona te puede meter seis", sentenció en 'Tiempo de Juego'.