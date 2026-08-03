Gonzalo Miró: "Julián Álvarez se ha metido en un lío él solo y tendrá que cambiar pitos por aplausos"

Pasan los días y el futuro de Julián Álvarez sigue sin resolverse. Actualmente, el futbolista del Atlético de Madrid se encuentra de vacaciones y no volverá a la disciplina colchonera hasta el 10 de agosto. El argentino mostró su intención de abandonar el conjunto colchonero durante el Mundial, pero el club tiene claro que lo quiere en la plantilla. Y si lo vende, no será a un rival directo.

La situación del delantero argentino no está pasando desapercibida para nadie y desde el programa 'El Partidazo de COPE', presentado ayer por Isaac Avilés, analizaron cómo puede afectarle a Julián toda esta rumorología sobre su futuro. Uno de los colaboradores que no dudó en compartir su punto de vista al respecto fue Gonzalo Miró.

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' se mostró tajante. "Julián se ha metido en un lío él solo y tendrá que cambiar pitos por aplausos", empezó diciendo. Tiene claro que el delantero argentino seguirá en la disciplina del Atlético de Madrid: "Creo se va a quedar".

El principal motivo que destacó es que "es un problema para el Atlético de Madrid, sobre todo porque en una temporada puede perder a dos jugadores claves: Julián y Antoine Griezmann... Lo llevo diciendo desde antes de terminar la temporada".

"Es un problemón. Es casi imposible sustituir a un jugador como Griezmann. No me quiero ni imaginar sustituir a los dos a la vez en el mismo verano", comentó en 'El Partidazo de COPE'.

Miró quiso dejar claro que es muy difícil que "el Atlético de Madrid no puede mejorar su delantera vendiendo a Julián con el dinero que consiga. Es imposible".

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026. / Archivo

"Le han llenado la cabeza de pájaros"

Por otro lado, el colaborador de la Cadena COPE aseguró que "no me creo que la primera decisión de Apollo sea a Julián a uno de tus máximos rivales. Me da igual si es el FC Barcelona o el Real Madrid".

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Uno de los problemas que detecta es que al argentino "le han llenado la cabeza de pájaros al chico y se ha equivocado porque se ha puesto en el disparadero. Además, ha reconocido una situación que no tenía por qué haber reconocido. Probablemente, forzado por el Barcelona y por los representantes".