Gonzalo Miró aconseja al Cholo para la vuelta de Champions: “Puede tener problemas si repite el planteamiento de Copa”

Gonzalo Miró, colaborador del Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego, ha lanzado un mensaje contundente al Atlético de Madrid antes del decisivo partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al FC Barcelona. Los rojiblancos defenderán el 0-2 logrado en la ida con goles de Julián Álvarez y Sorloth, pero Miró teme que el equipo pueda sufrir si repite errores recientes.

El analista recordó la eliminatoria de Copa del Rey, cuando el Atleti pasó de un 4-0 en el Metropolitano a un 3-0 en contra en el Camp Nou. "Creo que el Atlético de Madrid puede tener problemas si afronta el partido de manera parecida a como afrontó la vuelta de la Copa", advirtió, confiando en que el club haya aprendido la lección.

Un mensaje directo: cambiar la mentalidad y el plan

Miró insistió en que el equipo debe evitar cualquier tipo de relajación y modificar su enfoque respecto a aquella eliminatoria. "Espero que aprenda un poco, y espero que aprenda el error, y el planteamiento del partido sea muy distinto", señaló durante su intervención.

La receta táctica de Miró para reforzar al equipo

Además de la advertencia, el colaborador ofreció una propuesta concreta para fortalecer al Atlético. Su idea pasa por reubicar a Marcos Llorente en el lateral, una posición que, según él, aportaría mayor solidez defensiva.

"Yo llevaría a Llorente al lateral", afirmó, explicando que este movimiento permitiría la entrada de Cardoso, ya recuperado de su lesión, en la medular. El estadounidense formaría pareja con Koke, reforzando el centro del campo y equilibrando el once.

Atletico Madrid midfielder Marcos Llorente vies for the ball against Atletico Madrid's Portuguese defender Cancelo during the first leg of the Champions League quarter-final between FC Barcelona and Atletico Madrid at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 8 April 2026. EFE / Siu Wu / Siu Wu / EFE

Un Atleti obligado a no repetir errores

Con la ventaja de la ida y el recuerdo reciente de la Copa, Miró considera imprescindible que el Atlético encare el duelo con un planteamiento más sólido y menos reactivo.

La eliminatoria está abierta, pero el analista cree que los rojiblancos tienen la llave… siempre que no vuelvan a tropezar con la misma piedra.