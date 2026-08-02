El golpe de mercado más loco de Mateu Alemany para el Atlético de Madrid

Mateu Alemany aterrizó en el Atlético de Madrid con la misión de construir un equipo capaz de volver a levantar títulos. La temporada pasada, el cuadro colchonero volvió a rozar la gloria, pero terminó nuevamente sin premio. La derrota en la final de la Copa del Rey y la eliminación en las semifinales de la Champions League dejaron una sensación agridulce. De LaLiga, mejor ni hablar, pues el equipo de Diego Pablo Simeone renunció antes de tiempo.

Sacando el campeonato doméstico de la ecuación, el conjunto rojiblanco demostró que puede competir en los grandes escenarios, pero también constató que le sigue faltando un último paso para convertir una buena campaña en una temporada con títulos. Y este verano Mateu Alemany está trabajando con todo para lograrlo.

Mateu Alemany, Director de Fútbol del atlético de Madrid / EFE

Después de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee, el director deportivo balear está listo para su próximo golpe: un nombre inesperado y sorprendente que, según publica The Sun, cuenta con el visto bueno de Simeone: Jack Grealish.

El extremo del Manchester City no entra en los planes de Enzo Maresca tras su cesión en el Everton y ahora aparece en el radar rojiblanco ante la posibilidad de abandonar definitivamente el conjunto inglés. Su protagonismo a las órdenes de Pep Guardiola disminuyó radicalmente después del triplete y, desde entonces, ha estado siempre más fuera que dentro del Etihad Stadium.

Jack Grealish, presentado con el dorsal 18 en el Everton / Everton

Simeone, por su parte, considera que el futbolista de Birmingham podría encajar perfectamente en su plan, partiendo desde la izquierda, asociándose entre líneas y sumando talento en la zona de tres cuartos.

Por ahora, el Atlético de Madrid no ha decidido si presentará una oferta por él, ya que las condiciones económicas convierten la operación en un auténtico desafío para Mateu Alemany. Grealish llegó al City en el verano de 2021 a cambio de 117,5 millones de euros, procedente del Aston Villa, y firmó un elevado salario que también complica su salida de Mánchester. Una cesión, una opción de compra o un acuerdo para repartir su ficha podrían convertirse en las fórmulas necesarias para hacer posible el movimiento.

Competencia y una ficha elevada

La competencia será importante. Everton y Aston Villa también estudian su situación, mientras que varios clubes de Arabia Saudí y de la MLS podrían ofrecerle contratos muy superiores. El Atlético tendría que convencerle con su proyecto deportivo, la posibilidad de disputar la Champions y un papel protagonista dentro del equipo de Simeone.

Grealish anotó su primer gol con la camiseta del Everton / X

Ahí entra en escena Mateu Alemany. El dirigente balear es especialista en negociaciones complejas y en detectar oportunidades cuando el mercado comienza a cerrarse. Si el City decide desprenderse del jugador y no recibe una propuesta satisfactoria, el Atlético podría esperar hasta el momento adecuado para lanzar su ofensiva.

Mientras tanto, el jugador de 30 años se ejercita en la ciudad deportiva del Mallorca tras quedarse fuera de la gira asiática del City. La puerta del Etihad está cerrada. ¿Se abrirá la del Metropolitano?