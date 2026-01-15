Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030

Sigue la actividad en las oficinas del Atlético de Madrid en este mercado de invierno. Tras cerrar el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham, que supone un importante ingreso para las arcas rojiblancas (unos 40 millones de euros), llegó el turno de las renovaciones. Giuliano Simeone seguirá vistiendo la camiseta del Atleti, como mínimo, hasta 2030. Tenía firmado hasta 2028 y su buen hacer le ha servido para extender su compromiso dos temporadas más. Así lo comunicó el conjunto rojiblanco, tras alcanzar un acuerdo con el jugador, que se postula como una de las figuras más representativas del Atleti del futuro.

Giuliano Simeone, junto a Miguel Ángel Gil Marín, en el acto de renovación del futbolista argentino / Atlético de Madrid

Giuliano llegó a la Academia rojiblanca en 2019, y dio el salto al primer equipo el pasado curso. Antes de ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos, tuvo que salir hasta en dos ocasiones para disfrutar de oportunidades y crecer, teniendo más minutos de los que habría tenido por aquel entonces en el Atlético de Madrid. En la 2022/23 se marchó al Real Zaragoza, con el que en la Liga Hypermotion disputó un total de 36 encuentros y marcó 9 goles. El curso 2023/24 fue su primero en la máxima categoría del fútbol español, participando en 14 partidos de liga con el Deportivo Alavés.

Desde la pasada temporada ya forma parte del primer equipo del Atlético, a las órdenes de su padre, el Cholo. Durante este tiempo ha disputado 77 partidos, marcando 8 tantos y repartiendo 16 asistencias. Se ha convertido en uno de los ídolos de la afición rojiblanca.

Blindado con una cláusula inasumible para sus pretendientes

La renovación incluye una cláusula para impedir una futurible salida, o al menos no a cualquier precio. El futbolista ha experimentado un crecimiento sustancial durante el último año, tanto por su nivel como por su valor de mercado (actualmente de 40 millones según Transfermarkt), y el Atlético ha querido blindarle con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.