Giuliano, el Simeone que no quiso 'ser' Simeone: "Quiero que me conozcan como Giuliano"

Giuliano Simeone y su Atlético de Madrid afrontan este jueves una importante cita copera con el objetivo de clasificarse a las semifinales del torneo del KO. Sin embargo, horas antes, el extremo argentino fue protagonista en una entrevista en la que se sinceró sobre el peso de su apellido, el hecho de compartir vestuario con su padre y sobre una lesión que puso en duda su carrera futbolística.

El atacante rojiblanco, que suma cuatro goles y siete asistencias en la que va camino de ser su mejor temporada en la élite, fue el último protagonista del programa 'Universo Valdano' de Movistar+. Era inevitable que Giuliano fuera cuestionado por compartir vestuario con su padre. Él lo tiene claro.

"Es algo raro a veces"

"Es algo que a veces lo veo raro, por lo que pensarán los otros de mí. Pero la relación la veo como muy natural. No sé por qué, lo disimulará muy bien, no sé. Mis compañeros me hablan de cosas que hay que corregir, cosas buenas o malas, como se habla en cualquier otro club, como en el Alavés o el Real Zaragoza", dijo Giuliano antes de bromear sobre hablar mal de su padre cuando algún compañero también lo haga: "De eso no tengas ninguna duda".

Uno de los momentos más interesantes fue cuando Giuliano se abrió y se sinceró acerca del peso de llevar el apellido Simeone a sus espaldas: "Me acuerdo que cuando subí al filial, que por primera vez iba a tener un nombre en la camiseta. Me acuerdo de que siempre Gianluca se ponía G. Simeone, mi hermano más grande (Giovannni) Simeone, mi padre Simeone... Todos Simeone, todos Simeone. Pero yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido".

El apellido Simeone

"Fue una decisión que me costó y puse Giuliano en la camiseta para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre. La decisión fue mía y me gustó. La fui pensando, la hablé con mi gente, con mi familia, con mi novia... y no te voy a mentir, había de todo: 'Sigue llevando el apellido' o 'No, lleva tu nombre'. Al final tomé la decisión y me gustó porque quiero que me conozcan como soy yo: Giuliano", añadió el delantero, que sin embargo dejó claro que "sí, soy cholista".

En otro orden, preguntado por el peor momento de su carrera, Giuliano Simeone escogió el de la lesión con el Deportivo Alavés, por la que sufrió al pensar que no volvería a jugar nunca más: "Me vi el tobillo para el otro lado y dije 'no vuelvo a jugar al fútbol'. Después empecé a pensar que me estaban poniendo ese obstáculo para ver dónde quería ir y quién quería ser".

Finalmente, sobre la selección de Argentina, no dudó tampoco en elogiar a Leo Messi: "¿Quién no quiere estar con el mejor jugador de la historia del fútbol? Ayuda mucho a los nuevos y ves el líder que es en el vestuario, cómo se comporta, es un jugador excepcional. Poder verlo en el día a día ya hace que tus ojos brillen por sí solos".