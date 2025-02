Giuliano y diez más en el Atlético

Diego Simeone parece tener bastante claro el once que presentará ante el Celta de Vigo este sábado (18.30h). Con las dudas en la defensa prácticamente solventadas en los ensayos del Cholo durante la semana, el técnico rojiblanco podrá alinear a su once de gala. Y no hay ninguna duda de que Giuliano debe formar parte de él.

El delantero argentino se ha ganado la titularidad a base de trabajo, compromiso y, sobre todo, goles y asistencias. No arrancó la temporada con demasiados minutos. Tras vivir las tres primeras jornadas desde el banquillo, Giuliano debutó este curso ante el Athletic Club, cuando disputó los minutos finales del partido en San Mamés. Y tras otros dos ratitos ante Valencia y Rayo Vallecano, el hijo de Simeone recibió su primer y merecido premio.

Todo comenzó en la jornada 7 ante el Celta de Vigo, precisamente próximo rival rojiblanco. Giuliano Simeone se estrenó como titular con el Atlético de Madrid el pasado 26 de septiembre en la victoria rojiblanca en Balaídos (0-1). Su papel en la primera parte de la temporada consistía en un rol más revulsivo, como una pieza utilizada para dar descanso a otros futbolistas y aportar energía en el tramo final de los partidos. De hecho, llegó a ocupar la banda como lateral/carrilero en alguna ocasión ante la falta de efectivos.

Este sábado, el ex del Real Zaragoza y del Alavés volverá a formar parte del once inicial ante el cuadro celeste, esta vez en el Metropolitano y ejerciendo como la extensión de su padre sobre el terreno de juego. Ya nadie duda de que debe ser titular. Contrastado ya en la delantera junto a Griezmann y Julián Álvarez, el extremo no negocia ni un solo esfuerzo y volverá a ser clave este sábado para que su equipo siga vivo en la lucha por el título liguero.

Simeone suma cuatro goles y cinco asistencias en lo que llevamos de temporada, y tres tantos y dos asistencias en los últimos cuatro partidos. Unos números muy destacados teniendo en cuenta que, a sus 22 años, está disputando su primera campaña en la élite con el Atlético de Madrid. Si bien ya debutó en Primera en 2022 (en el añadido de un 0-0 ante el Granada) y fue clave en el Deportivo Alavés 23/24, la exigencia es otra en un club que pelea por Liga, Copa e incluso por la Champions. Y Giuliano ha sabido responder a la perfección para convertirse en un fijo en los onces de su padre.