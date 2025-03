Giuliano avisa a los aficionados colchoneros: "Quiero escribir mi historia con el Atlético"

El menor de los hermanos Simeone esta siendo una de las sensaciones esta temporada en el Atlético de Madrid. Su rendimiento va más allá de sus números, en 36 partidos ha marcado cuatro goles y ha repartido siete asistencias. Su garra, su entrega y su juego ha enamorado a los aficionados colchoneros.

Giuliano ha concedido una entrevista a Cronache di Spogliatoio, donde ha hablado de algunas cuestiones, desde su pasado, a su presente y también acerca de porque no lleva el apellido de su padre en la camiseta.

El talentoso delantero del Atleti comenzó explicando como fue su breve paso por Italia: “¡No recuerdo mucho, para ser honesto! Nací allí, pero viví allí unos años. Tenía 4 años cuando me mudé a Argentina: no hablo italiano, de hecho, sólo sé algunas palabras, el clásico 'Ciao', 'Come stai?', 'Tutto bene'".

“Siempre hablé mucho con mis hermanos, son mayores que yo y me llenaron de consejos, incluso de vida. Aproveché su experiencia y los escuché para aprender a mejorar”, afirmó acerca del rol que tienen sus hermanos para él.

Sobre el momento clave cuando el Atlético contacto con su padre para ser técnico alegó que desde el primer momento Giuliano supo que su padre tenía que ir a España: “Cuando el Atlético llamó a mi padre por primera vez era 2011 y estábamos en la playa. Estuvimos de vacaciones dos días en Mar del Plata, Argentina, él estaba sin equipo y lo contactaron para ofrecerle esta oportunidad".

"'Papá, ¿te das cuenta de que Messi juega en España? Quiero decir que podrías enfrentarte a él y a Cristiano Ronaldo, ¡absolutamente tienes que ir a jugar contra ellos!", declaró el delantero haciendo enfasis en la posibilidad de enfrentarse a jugadores de la talla de Messi y Cristiano.

Su llegada al Atlético: El nombre de la camiseta

A diferencia de sus hermanos, Giuliano Simeone no porta en su camiseta el apellido de su padre, sino el de su nombre, según él, para marcar su propio destino:

“Cuando llegué al segundo equipo del Atlético, por primera vez tuve que poner mi nombre en la camiseta. Mis hermanos siempre han llevado en la espalda el nombre ‘Simeone’ y yo, después de pensarlo mucho, me dije que desde pequeño siempre quise que me reconocieran por mi nombre y no por el apellido que conservo. Así que decidí utilizar a Giuliano para crear mi propio camino, que es lo que siempre he querido: en el campo quiero ser Giuliano. Un camino distinto para llegar a ser grande en el Atlético, que es lo que quiero hacer aquí”.

Del Atlético B, pasando por Zaragoza y Alavés, hasta llegar al Atleti

"En 2018 fiché por el Atlético y entré en el sector juvenil. Cuando pasé a juvenil A gané el campeonato. Gracias a esta victoria pasé al Atlético B, el segundo equipo: descendimos a la cuarta división, pero encontré continuidad. Al año siguiente ascendimos y volvimos al tercer puesto: me llamó el Zaragoza, me quiso cedido, y lo hice muy bien. Entonces llegó el primer interés de LaLiga: el Alavés. Una semana antes de mi debut, me lesioné y me perdí más de la mitad de la temporada", asegura Giuliano acerca de su primer paso por las ligas españolas.

Su lesión le afecto mucho, pero pudo seguir adelante y aprender del pasado:

"Tengo que agradecerles su confianza y lamento no haber podido corresponderles debido a la lesión. En verano, con los Juegos Olímpicos, todo cambió. Cuando volví al Atlético, al principio no jugaba mucho, también porque no estaba en mi mejor momento. Tuve que adaptarme y encontrar el ritmo que existe en un club muy grande, me llevó un tiempo"

Para finalizar ha querido mandar un mensaje claro a los aficionados del Atlético: "Quiero escribir mi historia con el Atlético".