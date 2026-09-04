Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, se marcha a Ruanda a bautizar a una cría de gorila

Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético de Madrid y uno de los protagonistas del 'caso Julián Alvárez' por su negativa a dejarlo salir, ha aparecido en un video, en Ruanda, bautizando a las crías de gorila de montaña nacidas durante el año. Un acto correspondiente a la 21.ª edición de Kwita Izina. El dirigente rojiblanco puso nombre a un macho nacido el 31 de julio de 2025, al que bautizó como 'Inkera'.

Tras finalizar el mercado de fichajes, en un verano que ha sido muy movido en cuanto a entradas y salidas, como la incorporación de última hora de Jonathan David o la salida de J.M. Giménez al Dépor, el dirigente colchonero ha podido viajar para cumplir con los compromisos comerciales del club.

Un 'sponsor' para abrir las puertas al mundo

Cabe destacar que 'Visit Rwanda' es uno de los patrocinadores del Atlético de Madrid desde 2025, dentro de un acuerdo que busca reforzar la promoción internacional del país a través de la marca del país.

El dirigente rojiblanco aprovechó su intervención durante la ceremonia para poner en valor los lazos entre ambas partes. "Es un gran honor llevar el nombre de vuestro país en nuestra camiseta y en nuestro corazón", afirmó Gil Marín.

Kwita Izina se ha convertido en uno de los principales eventos internacionales de Ruanda. La ceremonia defensa la conservación de los gorilas de montaña, una de las principales señas de identidad del país y uno de sus grandes reclamos turísticos.

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Para el Atleti, la participación de su máximo responsable ejecutivo supone también una forma de dar visibilidad a un acuerdo, es decir, una estrategia de expansión internacional.