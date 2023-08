Gil Manzano y Diego Costa reavivan su 'pique'

El exrojiblanco acusó al colegiado de mentir en su expulsión en 2019 El árbitro ha respondido a las acusaciones defendiendo su postura

Diego Costa y Gil Manzano vivieron hace varias temporadas su disputa particular y ahora, cuatro años después de la expulsión del jugador en el Camp Nou, el asunto ha vuelto a saltar a la palestra.

El asunto se remonta a abril de 2019, cuando el Atlético se jugaba sus opciones de liga y vio como Diego Costa era expulsado con una roja directa por el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano en los primeros compases del encuentro.

El colegiado dejó fuera de la partida al delantero colchonero por un supuesto insulto que luego reflejó en el acta y acabó con ocho partidos de sanción para Costa.

El futbolista, que se encuentra sin equipo, recordó ese momento en una entrevista a 'Relevo' esta semana. "Los árbitros me tenían manía. Gil Manzano mintió claramente. Nunca más le vi, pero ojalá me lo encuentre por la calle para preguntarme a ver si me dice a la cara que yo le dije eso", afirmó el exjugador del Atlético.

La respuesta de Gil Manzano no se ha hecho esperar y el colegiado desmintió a Costa en unas declaraciones a la 'Cadena Cope'. "Llevo 15 años en el fútbol profesional y nunca he mentido en un acta. Los árbitros no ponemos la sanción, nosotros sólo reflejamos los hechos", aseguró.