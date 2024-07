Gallagher, 'rock and roll' para el Atlético de Simeone

El apellido Gallagher, siempre tan asociado a la pareja de hermanos ingleses que crearon una de los mejores grupos de todos los tiempos en Oasis, es ahora un tema recurrente en el mercado de fichajes europeo gracias a Conor, jugador del Chelsea que está marcado en rojo en la agenda del Atlético de Madrid.

Conor Gallagher, que viene de jugar la Eurocopa 2024 con su Inglaterra, es el elegido por la secretaría técnica rojiblanca para reforzar el centro del campo. Hace escasos días se oficializó la salida en forma de cesión de Saúl Ñíguez rumbo Sevilla, por lo que parece haber una vacante en una sala de máquinas con nombres como Koke, De Paul, Llorente o incluso el joven Vermeeren en sus filas.

UN GUERRERO PARA EL CHOLO

El interior, pese a sus 24 años, es un gran conocido del fútbol inglés. Formado en las categorías inferiores del Chelsea, con cesiones a equipos como Charlton, Swansea y West Brom de por medio, Gallagher saltó a la 'fama' en la temporada 2021/2022 tras una más que exitosa temporada en el Crystal Palace. En calidad de préstamo, un joven Conor fue el mejor jugador del equipo de los 'Eagles', llegando a marcar 8 goles y repartiendo 5 asistencias en Selhurst Park, donde dejó un recuerdo imborrable. En el equipo del orgulloso sur de Londres pasó de niño a hombre y presentó candidatura para ser uno de los mejores centrocampistas ingleses para la próxima década.

Conor Gallagher en su etapa en Selhurst Park / AFP

Tras esta exitosa campaña volvió a Stamford Bridge, aunque la inestabilidad institucional por la que ha pasado el Chelsea no ha permitido a Gallagher brillar como se esperaba las dos pasadas temporadas. Tampoco lo han hecho muchos otros como Mudryk, Nico Jackson o un sinfín de fichajes que no han dado el callo con la elástica blue. Sin embargo, el caso de Conor es diferente. Pese a no ser un 'fino estilista' con el balón en los pies, siempre acaba rindiendo cuando salta al césped. Es un jugador con garra y carácter, unas virtudes que no han pasado desapercibidas por el Atlético Madrid y el Cholo Simeone, que ya buscan la manera de hacerse con sus servicios.

REFUERZO DE LUJO

Tal y como apunta Fabrizio Romano en exclusiva, Atlético y Chelsea ya están en contacto directo por el británico. Los colchoneros han hecho de Gallagher una prioridad en su lista y se espera que las negociaciones ronden los 35 - 40 millones de euros más variables, un precio más que razonable por un jugador contrastado en Premier League y con minutos de calidad en la selección de los 'Three Lions'. En la pasada temporada, Conor marcó 5 goles y dio 7 asistencias en 37 partidos disputados en competición doméstica. El mediocentro tiene llegada y podría ser un salto de nivel en el centro del campo de Simeone, que tendría un nuevo 'juguete' en sus manos.

El carácter de Conor no dista demasiado de lo que un día fueron los hermanos Gallagher, Noel y Liam, genios y figuras encima de los escenarios pero siempre tan polémicos fuera de ellos. El jugador nacido en Epsom sería puro Rock and Roll para la medular de los 'colchoneros' y una clara muestra de intenciones y ambición para el curso que viene.