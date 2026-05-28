El futuro de Julián Álvarez pone en jaque a Mateu Alemany

El Atlético de Madrid y la afición colchonera mira con recelo a la situación de Julián Álvarez. Son tiempos de cambios en el Metropolitano después de una temporada de notable alto, pero con la amargura de no haber tocado metal, y eso en el mundo del fútbol acaba condicionando.

Los deberes de la recontrucción del equipo recaerán sobre Mateu Alemany, quien vivirá su primer mercado estival como Director de Fútbol de la entidad. El balear tiene faena por delante y deberá acertar con precisión quirúrgica para apuntalar determinadas posiciones que han cojeado esta última temporada, y otras que se quedarán huérfanas como la de Antoine Griezmann, quien debía ser un revulsivo y acabó acaparando minutos a mansalva ante la ausencia de competencia.

La entrada del fondo inversor estadounidense Apollo dotará de músculo financiero para afrontar una ventana de fichajes que se prevé generosa y esperanzadora para la hinchada, aunque siempre con el asterisco de la continuidad de Julián Álvarez en el club, que podría cambiar diametralmente la hoja de ruta de Alemany.

De seguir el argentino como rojiblanco, Mateu deberá encontrarle una pareja de baile a la 'Araña'. Alexander Sørloth ha cumplido con creces, pero el noruego podría dejar dinero fresco en la caja, aun más después de un Mundial en el que será importante junto a Haaland en los esquemas de Ståle Solbakken. El delantero tiene cartel en la Premier y la Serie A, dos modelos de fútbol que casan con sus características físicas. Su venta abriría el abanico a la incorporación de un '9' puro.

Dos titulares continúan

Sin embargo, la salida de Julián modificaría todos los planes previstos. El Atleti dispondría de más de cien millones de euros, sí, pero debería suplir a dos superestrellas de una tacada y reorganizar todo el frente de ataque, donde, de los titulares, sólo Giuliano Simeone, renovado recientemente, y Ademola Lookman, fichado en invierno, tienen el sitio asegurado en la plantilla del próximo curso. Alemany negociará con la Juventus por Nico González, pero nunca al precio que marcan los italianos de 30 millones de euros.

Lookman celebra su gol contra el Girona / Mariscal

La parcela defensiva también está cogida con pinzas. Escuecen a un entrenador del corte de Diego Pablo Simeone los goles encajados esta temporada, con 81 en todas las competiciones -44 sólo en LaLiga-. Giménez, Lenglet y Le Normand están en la cuerda floja y Alemany buscará darles salida para cumplir el gran anhelo del Cholo: el 'Cuti' Romero. El central es el objetivo principal, pero sin descartar a Jon Martín, futbolista que ha realizado una excelente temporada en la Real Sociedad y que está preparado para asumir el reto.

Como decíamos, el verano del Atlético se antoja frenético, siempre fiscalizado por el 'fair play' establecido por LaLiga, pero el movimiento que podría desencadenar la locura no está en manos de Mateu Alemany, sino de Julián Álvarez, quien sigue jugando al gato y al ratón.