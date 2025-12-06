Frenazo en seco a Julián Álvarez

En un partido en el que todos los focos apuntaban a él, Julián Álvarez pasó de puntillas por el Spotify Camp Nou. Excepto un intento de vaselina a Joan Garcia en la segunda parte, el argentino no gozó de muchas oportunidades para demostrar su valía sobre el césped barcelonista. El delantero exhibió su movilidad, cayendo a segunda línea para generar fútbol, especialmente cuando Sørloth y Griezmann aparecieron en escena, pero no pisó área con la letalidad que acostumbra.

El Atlético cuajó un buen encuentro en Barcelona, arrinconando al conjunto de Hansi Flick durante algunas fases, sobre todo en los minutos posteriores al 2-1 obra de Dani Olmo y antes de la sentencia de Ferran en el añadido. Sin embargo, la puntería brilló por su ausencia, a pesar de que se produjeron aproximaciones peligrosas, como la firmada por Thiago Almada, o algún centro que otro que no encontró rematador claro.

Cuatro meses seco

Pero volviendo a Julián Álvarez, la 'Araña' sumó en la Ciudad Condal su séptimo encuentro consecutivo sin ver portería lejos del estadio Metropolitano. El atacante de Calchín no moja a domicilio desde la jornada inaugural del campeonato liguero en el RCDE Stadium frente al Espanyol. El argentino consiguió el 0-1 de libre directo, aunque su tanto no valió para puntuar en Cornellà. Cuatro meses han pasado, que se dice pronto.

Julián Álvarez, en el Camp Nou / AP

Desde aquella tarde calurosa de agosto en la ribera del Llobregat, la nada absoluta. Julián Álvarez no marca fuera, unos registros que contrastan con su instinto en casa, donde ha cantado nueve de los diez goles que lucen en su balance -entre Liga y Champions-.

Tres salidas

El calendario es caprichoso y el Atlético de Madrid acabará este 2025 disputando tres de los últimos cuatro compromisos fuera del Metropolitano. El cuadro de Diego Pablo Simeone visitará La Catedral del Athletic Club este mismo sábado (21.00 horas), para desplazarse a Eindhoven en Champions League el martes. Tras recibir al Valencia en Canillejas, los rojiblancos finalizarán el año en Montilivi ante el Girona.

El Atleti necesita más que nunca las picaduras de su 'Spiderman', aun más tras la derrota en Barcelona y el cómodo triunfo del Real Madrid en San Mamés. Culés y merengues se marchan a seis y cinco puntos, respectivamente.