Frenazo a la 'operación Griezmann': "No sabemos nada"

Este lunes saltó la sorpresa en el mercado con una noticia inesperada: Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid podrían poner fin a su relación antes de lo que estaba previsto. Según desveló The Athletic, el futbolista francés mantiene conversaciones avanzadas con el Orlando City SC para poner rumbo a la Major League Soccer y afrontar el tramo final de su carrera en la soleada Florida.

De acuerdo con la información del citado medio, el director deportivo y general manager de la franquicia estadounidense, Ricardo Moreira, ha viajado en varias ocasiones a Madrid con el objetivo de negociar directamente la operación y convencer al ‘Principito’ de que dé el paso de inmediato. La ventana de fichajes en Estados Unidos se cierra el próximo 26 de marzo y en Orlando reina el optimismo ante la posibilidad de concretar un fichaje de relumbrón que supondría un golpe de efecto en la MLS.

Antoine Griezmann, durante un partido del Atlético en el Metropolitano / EUROPA PRESS

En el Atlético de Madrid han cerrado la puerta, al menos por ahora, a una posible salida de Antoine Griezmann. El presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, aseguró este martes que no tiene constancia de negociación alguna para un hipotético traspaso del delantero francés al Orlando City SC, de la Major League Soccer, y subrayó que el atacante “es necesario” en el equipo, tal y como viene demostrando en “los últimos partidos”.

“Esta mañana, cuando ha saltado la noticia me ha extrañado. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, queridísimo por esta afición, es necesario en el Atlético de Madrid y lo estamos viendo en los últimos partidos que está haciendo. De Griezmann no sabemos nada. Yo no sé nada”, expuso el dirigente madrileño, zanjando, de momento, cualquier especulación sobre la marcha del ‘Principito’.

No es la primera vez que el futuro de Antoine Griezmann aparece vinculado a la Major League Soccer. El pasado año ya escuchó propuestas procedentes de Los Angeles FC, donde milita su compañero y amigo Hugo Lloris. Incluso llegó a reunirse en marzo con la cúpula del Atlético de Madrid, aprovechando un parón internacional, para abordar su futuro.

De aquellas conversaciones salió reforzada su continuidad en el conjunto rojiblanco con una renovación hasta 2027, un compromiso que, sin embargo, podría quedar en papel mojado si finalmente se concreta su marcha al Orlando City SC.